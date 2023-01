Il Gladiatore 2: Russell Crowe rivela parte della trama del film

Gli appassionati de Il Gladiatore sapranno già che il film sequel non avrà tra i protagonisti Russell Crowe, considerando che il suo personaggio conclude il proprio ciclo durante il primo lungometraggio. Ma, lo stesso attore, ha dato delle informazioni preziose su ciò che ci sarà da aspettarsi dalla trama de Il Gladiatore 2.

Ecco cosa ha rivelato Russell Crowe:

Qualche tempo fa ho cenato con Ridley Scott ed abbiamo discusso del progetto. So più o meno che forma prenderà la storia. Se ricordate bene c’è un ragazzino che vorrebbe battere il gladiatore, in quella scena che porta al discorso ‘il mio nome è…’. Ora quel ragazzino è cresciuto ed è diventato imperatore. Non so cosa succede dopo, ma l’idea sarebbe questa. Perciò il nuovo film non sarà un remake, e neanche un sequel diretto. Non è una storia che parte dal giorno dopo in cui si è concluso Il Gladiatore, saranno passati circa 30 anni.

Il protagonista del film dovrebbe essere Paul Mescal, Il giovane attore, divenuto noto al grande pubblico con Normal People, sarebbe infatti attualmente la prima scelta di Scott per il ruolo di Lucio, figlio di Lucilla e nipote dell’imperatore Commodo.

Parlando del lavoro fatto sul primo film, lo stesso Ridley Scott ha dichiarato:

Adoro fare film ambientati in epoca particolari. Mi piace fare ricerche e offrire qualcosa che faccia sentire l’atmosfera di quell’epoca. Ai tempi del Gladiatore non ero un appassionato di film sui romani. Mi sembravano cose artificiali, e poi quando ho letto la sceneggiatura non mi è sembrata molto buona. Però chi mi ha proposto lo script mi ha fatto vedere anche il dipinto For Those About to Die di Gérôme. Mostrava il Colosseo, e si vedeva una persona che attaccava con il forcone un poveretto. E mi ha entusiasmato l’immagine del gladiatore nell’arena che chiede di uccidere il suo rivale sconfitto. Non era mai stata fatta una cosa del genere, e perciò mi misi a scrivere del materiale su un qualcosa del genere.