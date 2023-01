Coca-Cola sta lavorando ad uno smartphone?

In queste ore si sta parlando della possibilità che Coca-Cola presenti sul mercato un suo smartphone. Non è chiaro quanto ci sia di vero, ma per il momento diversi noti leaker hanno deciso di stare al gioco. Incluso IceUniverse, un nome che non richiede grosse presentazioni: è uno dei più attendibili tipster a livello globale.

Gli elementi in nostro possesso sono comunque molto pochi. Ad esempio, c’è il presunto render che mostra la scocca del telefono. Un render che, in un certo senso, suscita un po’ di déjà-vu. Dove lo abbiamo visto quel design?

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0 — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2023

Sembrerebbe proprio un Realme 10 ribrandizzato, con una scocca (onestamente carina) color rosso Coca-Cola e ovviamente l’immancabile logo del colosso delle bevande gassate.

E poi abbiamo una pagina Twitter, che è stata creata diversi mesi fa ma non ha mai pubblicato nulla. La pagina in questione si chiama ‘Colaphone‘ e segue un po’ di grandi nomi del settore degli smartphone, tra cui proprio Realme e Xiaomi, oltre che OPPO, Samsung, Apple e OnePlus.

Di certo c’è che ultimamente Coca-Cola si sta sbizzarrendo molto con le iniziative a premi, anche in Italia, dove è stata recentemente lanciata un’applicazione ufficiale per alcune raccolte punti. Non ci è difficile immaginare che un eventuale Cola Phone non sarà messo realmente in commercio ma possa essere l’ambito premio di un nuovo concorso di Coca-Cola. Ma sono solo nostre speculazioni: per il momento l’azienda non ha annunciato proprio nulla.

Non sarebbe la prima azienda delle bevande a tentare di creare uno smartphone, ad ogni modo. Ci aveva già provato Pepsi nel 2015, con una campagna crowdfunding che venne salutata con un’accoglienza piuttosto tiepida, per usare un eufemismo. Il progetto non riuscì a raccogliere nemmeno metà dei fondi richiesti per iniziare la produzione del telefono.