Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuovo trailer e character poster italiani

Ad accompagnare l'apertura delle prevendite di Ant-Man and the Wasp: Quantumania arrivano un nuovo trailer e i character poster italiani.

Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania. L’epica avventura, che trasporta il pubblico nel vasto subatomico Regno Quantico, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https://www.antmanandthewaspquantumania.it/, in continuo aggiornamento. Disney ha inoltre rilasciato, oggi, un nuovo trailer e i character poster ufficiali italiani.

I character poster presentano Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), Hope Van Dyne/Wasp (Evangeline Lilly), Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), Hank Pym (Michael Douglas) e Cassie Lang (Kathryn Newton).

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

