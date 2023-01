Droni: il certificato è necessario

Da gennaio 2023 la regolamentazione Ue sui droni è entrata in vigore anche in Svizzera. Nuove regole per professionisti e dilettanti. Si deve avere una formazione e superare un esame online sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. L’utente poi così potrà avere la certificazione per far volare il suo drone da 250 gr. Per chi invece vuole usare droni con videocamera dal peso sotto ai 250 gr resta comunque d’obbligo una registrazione online.

La formazione online tocca un po’ tutti i punti necessari per un utilizzo consapevole dei droni. Vengono affrontate infatti sia questioni teoriche, come gli aspetti di legislazione, di diritto, di protezione della privacy, sia quelle più pratiche, come l’operatività stessa dei droni e i luoghi dove è lecito volare. L’esame è conseguibile anche online a titolo gratuito si possono fare più tentativi e una volta conseguito con un punteggio sufficiente viene rilasciato un certificato con un codice univoco che autorizza all’operazione di droni.

Damiano Maeder, direttore Oblivion Aerial SA

Le nuove regole impongono un limite di età a 16 anni, ridotto a 12 anni, se i giovani sono accompagnati. L’altezza di volo è entro 120 metri dal suolo e richiede un contatto visivo costante durante il volo. Un modo per poter introdurre norme mirate a garantire maggior sicurezza, visto il crescente traffico di droni. Il mercato dei droni è in crescita, quindi una regolamentazione più ampia è necessaria per il settore e ridurre le zone d’ombra relative all’uso.