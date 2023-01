Pensioni: ecco a chi spetta l’aumento di febbraio

Gli aumenti tanto attesi per le pensioni si avranno a febbraio. L’erogazione di nuovi assegni minimi per gli over 75 con la legge di Bilancio del governo Meloni.

Le pensioni di molti italiani saranno più alte a febbraio 2023. Quelle degli over 75 passeranno dai 525 euro del 2022 ai 600 euro stabiliti dalla legge di Bilancio Meloni. Con gli assegni erogati ai primi di febbraio, dovrebbe arrivare un aumento del 7,3%. Ecco chi riguarda la rivalutazione dei trattamenti previdenziali al 100%, si procede a scaglioni:

rivalutazione piena per le pensioni (2.101,52 euro lordi), con un aumento degli assegni del 7,3%

rivalutazione all’85% dell’inflazione per le pensioni (2.627 euro lordi), con un aumento degli assegni del 6,2%

rivalutazione al 53% dell’inflazione per le pensioni (3.152,28 euro lordi), con un aumento degli assegni del 3,8%

rivalutazione al 47% dell’inflazione per le pensioni (4.203 euro lordi), con un aumento degli assegni del 3,431%

rivalutazione al 37% dell’inflazione per le pensioni (5.253,38 euro lordi), con un aumento degli assegni del 2,701%

rivalutazione al 32% dell’inflazione per le pensioni (oltre i 5.253,38 euro lordi), con un aumento degli assegni del 2,336%

Come calcolare bene la pensione che verrà percepita? Per capire bene quanto si percepirà di pensione a febbraio basta moltiplicare l’importo totale per la percentuale relativa alla propria fascia. Ecco gli aumenti che si avranno nell’assegno mensile.

per pensioni di 1.050 euro lordi l’aumento a circa 76 euro

per pensioni di 2.300 euro lordi l’aumento a circa 142 euro

per pensioni di 2.900 euro lordi l’aumento a circa 110 euro

per pensioni di 3.700 euro lordi l’aumento a circa 126 euro

per pensioni di 4.700 euro lordi l’aumento a circa 126 euro

per pensioni di 5.254 euro lordi l’aumento a circa 122 euro

Per chi va in pensione quest’anno, prenderà gli assegni più ricchi. Il 1 febbraio 2023 avverrà il pagamento delle pensioni per chi ha optato per l’accredito sul conto corrente. Per chi invece ritira la pensione allo sportello postale dovrà seguire queste date: