Anche Google annuncia un licenziamento di massa: a casa oltre 12mila dipendenti

Google lavora alla sua versione degli Apple AirTag: nome in codice "Grogu"

Google lavora alla sua versione degli Apple AirTag: nome in codice "Grogu"

Google One supera quota 1 miliardo di download in tutto il mondo

Google One supera quota 1 miliardo di download in tutto il mondo

Google senza più segreti: tutti i piani per gli smartphone da qui al 2025 finiscono online

Google senza più segreti: tutti i piani per gli smartphone da qui al 2025 finiscono online

Google Pixel 8: i leaker non hanno dubbi, avrà una nuova fotocamera formidabile

Google Pixel 8: i leaker non hanno dubbi, avrà una nuova fotocamera formidabile