Sembra che anche Microsoft annuncerà presto il licenziamento di massa di migliaia di dipendenti

Microsoft si prepara ad annunciare il più importante taglio di personale della sua storia. Lo ha anticipato Sky News, che cita fonti informate.

Microsoft è solo l’ultima di una sempre più lunga lista di grande aziende tech che hanno annunciato il licenziamento di massa di un gran numero di loro dipendenti. Giusto oggi Amazon ha annunciato il licenziamento di oltre 18mila dipendenti in tutto il mondo.

Secondo Sky News, Microsoft si prepara a licenziare 11mila dipendenti. Il colosso attualmente dà lavoro ad oltre 220.000 persone in tutto il mondo, di cui 6.000 solamente nel Regno Unito (sede della redazione di Sky News). Gli esuberi riguarderebbero circa il 5% dell’intera forza lavoro di Microsoft.

Per il momento non sono ancora arrivate conferme dall’azienda: Sky News spiega di non essere riuscita a verificare l’informazione in modo indipendente, pur citando alcuni analisti che non soltanto ritengono la notizia plausibile ma che si dicono addirittura “sorpresi che Microsoft non intenda licenziare un numero ancora più alto di dipendenti”.

Microsoft ha puntato sempre più risorse sul cloud computing. Il prossimo 24 gennaio Satya Nadella comunicherà agli investitori gli ultimi risultati finanziari della compagnia ed è verosimile che eventuali licenziamenti di massa vengano annunciati prima di quella data.