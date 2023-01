Windows 10: dal 31 dicembre non sarà più possibile acquistare la licenza

Tra poche settimane non sarà più possibile acquistare online una licenza digitale per Windows 10. Microsoft ha garantito che l'OS verrà supportato fino al 2025.

Tra poche settimane non sarà più possibile acquistare online una licenza digitale per Windows 10. Il sistema operativo, lo ricordiamo, è stato sostituito da Windows 11, che tuttavia non è compatibile con la stragrande maggioranza dei computer più datati.

Da quanto si apprende dalle pagine ufficiali di Windows 10 Home, Pro e Workstation del sito ufficiale di Microsoft, la società interromperà la possibilità di acquistare una licenza digitale per Windows 10 a partire dal prossimo 31 gennaio.

Anche se Microsoft supporterà Windows 10 per ancora alcuni anni, questa decisione significa che non sarà più possibile acquistare una licenza di Windows 10 online e direttamente da Microsoft. Chi lo vorrà, potrà comunque tentare di acquistarla attraverso le scorte esistenti presso rivenditori terzi. Acquistare una licenza online diventerà molto complicato e paradossalmente sarà più facile acquistarla presso i rivenditori retail che vendono ancora il sistema operativo in formato fisico (box + codice per riscattare la licenza).

«Il 31 gennaio 2023 sarà l’ultimo giorno in cui potrai acquistare Windows 10. Windows 10 rimarrà supportato con aggiornamenti di sicurezza che aiutano a proteggere il tuo PC da virus, spyware e altri malware fino al 14 ottobre 2025», recita la pagina prodotto di Windows 10 Home. La pagina prodotto di Windows 10 Pro riporta lo stesso messaggio.

A partire dal 31 gennaio, sottolinea correttamente la rivista PCWorld, Windows 11 non sarà più semplicemente “l’unico sistema operativo che Microsoft vuole che tu acquisti” ma diventerà anche “l’unico sistema operativo che potrai acquistare”.

In alcuni paesi è ancora possibile acquistare una licenza per Windows 10 su Amazon, ma è verosimile – trattandosi di prodotti venduti direttamente da Microsoft – che presto verrà chiuso anche questo canale di vendita. Immagine in apertura Via PC World, link in fonte.