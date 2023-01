Those About to Die: Anthony Hopkins nella serie sui gladiatori di Roland Emmerich

Roland Emmerich dirigerà Anthony Hopkins nella serie TV incentrata sui gladiatori intitolata Those About to Die.

Roland Emmerich è il re de disaster movie, ma in qualche modo ha deciso di rigenerarsi lavorando alla realizzazione di una serie TV sui gladiatori dal titolo Those About to Die, e da poco nel progetto è entrato anche Anthony Hopkins.

Il ruolo di Anthony Hopkins in Those About to Die sarà quello dell’imperatore Vespasiano. La sua parte nella serie è stata descritta come quella di un “sovrano disprezzato dai Patrizi alla ricerca di un erede per il Trono”. Ricordiamo che Vespasiano è stato l’imperatore che nel 70 D.C. diede il via alla costruzione del Colosseo, e per questo motivo è una figura particolarmente legata a quella dei gladiatori.

Those About to Die è un progetto Peacock descritto come una storia ambientata nel mondo corrotto e complesso dei gladiatori, con una serie di personaggi provenienti da varie parti dell’impero romano che arrivano a scontrarsi nell’arena.

Roland Emmerich farà anche da produttore del progetto. Gli altri produttori esecutivi saranno Gianni Nunnari, Harald Kloser, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Stuart Ford e Lourdes Diaz. Wild Side Productions (“The Young Pope,” “My Brilliant Friend”) è coinvolta nel progetto che sarà realizzato nei Cinecittà Studios.

Nonostante Roland Emmerich sia un regista da blockbuster, qualche tempo fa avrebbe dichiarato di non apprezzare particolarmente i cinecomics, giudicandoli addirittura “noiosi”. Ecco le sue parole:

Sta diventando sempre più dura, e non è un qualcosa che mi rende felice. Quanti altri film di supereroi si possono fare? Hanno fatto sette o otto pellicole di Spider-Man, giusto? Sono cose noiose per me, come regista. Non hai voglia di fare e rifare in continuazione gli stessi film.

L’ultimo progetto realizzato da Emmerich è il film fantascientifico Moonfall, di cui vi proponiamo qui sotto il trailer.

Moonfall è attualmente disponibile su Prime Video.

E il Gladiatore 2?

E, a proposito di progetti sui gladiatori, ricordiamo che è in lavorazione Il Gladiatore 2, con Paul Mescal coinvolto come nuovo protagonista. Ecco le parole di Ridley Scott sulla produzione: