Il Gladiatore 2: Paul Mescal sarà il protagonista

Il progetto de Il Gladiatore 2 sembra prendere sempre più forma: quello che sembrava solo una sorta di idea-meme diverrà invece un vero film hollywoodiano, sempre per la regia di Ridley Scott, e avrà con tutta probabilità Paul Mescal nel ruolo del protagonista.

Il giovane attore, divenuto noto al grande pubblico con Normal People, sarebbe infatti attualmente la prima scelta di Scott per il ruolo di Lucio, figlio di Lucilla e nipote dell’imperatore Commodo. La storia, difatti, sarà ambientata diversi anni dopo la conclusione del primo capitolo, e dunque non vedrà la presenza di Russell Crowe e Joaquin Phoenix, rispettivamente eroe e villain della pellicola originale, che ha contribuito a lanciare le loro carriere.

Non si sa ancora nulla su cosa narrerà la pellicola, ma possiamo immaginare bene che riguarderà l’eroico lascito ed esempio di Massimo Decimo Meridio sul ragazzo, e come questi deciderà di seguirlo.

Il film originale, secondo campione d’incassi del 2000 e vincitore tra gli altri di cinque premi Oscar, è diventato un vero film di culto, soprattutto nel nostro Paese, dove Crowe è oramai di casa, amatissimo da tutti i romani, che spesso conoscono a memoria le linee di dialogo più leggendarie, doppiate da un Luca Ward in stato di grazia.

Si tratta della rielaborazione del mito dell’imperatore Commodo e di Narcisso, visto dagli occhi di quest’ultimo, qui divenuto un generale ispanico dell’esercito romano caduto in disgrazia e in cerca di vendetta per la sua famiglia. Il tutto si conclude con un epico scontro tra il neo-gladiatore Massimo e l’imperatore Commodo, all’interno del Colosseo.

Assolutamente romanzato e pieno di inesattezze storiche, Il Gladiatore è un affresco mitico che ha esaltato più di una generazione, grazie anche alla potenza delle immagini scatenate da Ridley Scott.

