Seduzione: le regole psicologiche

Quali sono le migliori strategie per sedurre? Bisogna lavorare su noi stessi ogni giorno, una tecnica valida per affrontare qualsiasi momento della nostra vita.

Nella seduzione, ognuno di noi interpreta un ruolo, ma non bisogna lavorare su quel determinato ruolo. La migliore strategia per sedurre è lavorare su noi stessi, ogni giorno. La tecnica è efficace per affrontare qualsiasi momento della vita: quello della seduzione, della sicurezza personale con giusta consapevolezza.

Per sedurre una persona che ci piace dobbiamo essere semplicemente noi stessi. Se invece interpretiamo un ruolo, non sapremo mai se all’altra persona piacciamo davvero per come siamo. Ognuno di noi ha un’identità speciale e unica, questa sarà il focus del desiderio. Anche una forte personalità, se sappiamo di averla, può essere una grande arma di seduzione.

Il punto di forza è essere indipendenti lavorando su attività che ci piacciono, in modo da nutrire il nostro essere. Un modo per sentirci più sicuri e fiduciosi. Se riusciamo a sentirci a nostro agio con la persona che desideriamo, allora saremo capaci di trasmettere all’altro la nostra stessa sicurezza. La reciprocità è fondamentale nella seduzione. Sempre meglio essere comunicativi, anche nel trasmettere agli altri complimenti e apprezzamenti. La timidezza lascerà spazio all’audacia. La seduzione vera e propria richiede apertura e disponibilità emotiva. Se non piacciamo a una persona, ce ne sono altre miliardi là fuori che ci aspettano.

Dall’altra, la seduzione richiede anche molta capacità d’attenzione. La cosa migliore è essere spontanei, divertirsi e viversi il momento con piacere. Durante l’incontro è consigliato di alleggerire la conversazione, regalare svago, armonia, comprensione. La seduzione è anche spensieratezza con segnali chiari e decisi. I comportamenti che possono creare una migliore intimità sono: il contatto visivo e la creazione di uno spazio personale, l’ascolto attivo, prestare attenzione ai dettagli. Prima dell’incontro con la persona che desideriamo, dobbiamo rilassarci. Assicuriamoci di dormire e di essere rilassati nel corpo e nella mente. Lavorare sulla nostra sicurezza personale quotidianamente.