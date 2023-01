Microalghe: il superalimento del futuro

I ricercatori dell’Università della California di San Diego (UCSD) ritengono che le alghe possano essere un nuovo tipo di superalimento grazie al loro elevato contenuto proteico e nutrizionale. Lo affermano in un articolo pubblicato di recente sulla rivista Frontiers in Nutrition, che esamina l’attuale letteratura scientifica sulle microalghe, un termine generico per indicare le migliaia di specie microscopiche di alghe e altri organismi fotosintetici come i cianobatteri, presenti in vari ambienti acquatici (Cyanobacteria chiamate anche alghe azzurre, alghe verdi-azzurre o cianoficee, sono batteri fotosintetici, ovvero organismi procarioti, fotoautotrofi e quindi utilizzano la luce come fonte di energia per i propri processi vitali.)

Una fonte di cibo più efficiente

Lo studio mette in evidenza le attuali tecnologie per lo sviluppo e la coltivazione commerciale delle microalghe, nonché le sfide scientifiche ed economiche che si pongono in quanto a produzione su ampia scala. Sebbene siano state a lungo studiate come fonte di biocarburante grazie al loro elevato contenuto di lipidi o grassi, le alghe stanno attirando l’interesse dei ricercatori anche per il loro potenziale di fonte alimentare più efficiente. “Con il cambiamento climatico, la deforestazione e una popolazione di otto miliardi di persone, tutti sappiamo che il mondo deve semplicemente diventare più efficiente nella produzione di proteine”, ha dichiarato il coautore Stephen Mayfield, professore di biologia all’UCSD e direttore del California Center for Algae Biotechnology. Ad esempio, uno studio del 2014 citato nell’attuale documento di Mayfield e del suo team ha rilevato che le alghe possono produrre annualmente una biomassa utile 167 volte superiore a quella del mais, utilizzando la stessa quantità di terreno. Altri modelli prevedono che i ceppi di alghe esistenti potrebbero potenzialmente sostituire il 25% del consumo europeo di proteine e il 50% del consumo totale di olio vegetale se coltivati su terreni disponibili che attualmente non sono utilizzati per le colture tradizionali. “Il vantaggio più grande è la produzione di proteine per acro”, ha osservato Mayfield. “Le alghe sono semplicemente inferiori all’attuale standard della coltivazione della soia, con una produzione per acro almeno 10 volte, forse 20 volte superiore”. Inoltre, alcune specie di alghe possono essere coltivate in acqua salmastra o salata – e, in almeno un caso, nelle acque reflue di un’azienda casearia – il che significa che l’acqua dolce può essere riservata ad altre esigenze. Dal punto di vista nutrizionale, molte specie algali sono ricche di vitamine, minerali e soprattutto macronutrienti essenziali per la dieta umana, come aminoacidi e acidi grassi omega-3.

Le migliori alghe per l’uomo? Quelle a base di sorgo

Rimangono ancora delle sfide, a partire dalla ricerca o dallo sviluppo di ceppi algali che soddisfino tutti i requisiti: elevata resa in biomassa, elevato contenuto proteico, profilo nutrizionale completo e condizioni di coltivazione più efficienti in termini di utilizzo del terreno, requisiti idrici e apporto di nutrienti. Nel documento, gli autori dell’UCSD descrivono i vari strumenti scientifici disponibili per produrre i tratti più desiderabili per un prodotto algale commercialmente valido. Ad esempio, un esperimento pubblicato in precedenza descriveva l’aumento dell’astaxantina, un pigmento antiossidante che ha dimostrato di avere diversi benefici per la salute, attraverso mutazioni genetiche mirate. Un altro esperimento di mutagenesi è stato in grado di aumentare sia la resa in biomassa che il contenuto proteico di un diverso ceppo algale, in particolare se coltivato in sciroppo di sorgo (Sorghum), noto anche come melassa di sorgo, ovvero il succo estratto dal sorgo, cereale senza glutine e a basso costo. Mayfield ha affermato che gli approcci più probabili per lo sviluppo commerciale di una coltura algale superiore prevedono una combinazione di riproduzione tradizionale e ingegneria molecolare. “Questo è il modo in cui vengono sviluppate le colture moderne, quindi questo è il modo in cui verranno sviluppate le alghe”, ha detto. La nutrizione e la resa non sono le uniche considerazioni. Per convertire alcuni consumatori potrebbero essere necessarie alcune modifiche al colore, al sapore e alla diminuzione del caratteristico odore di pesce. Sicuramente più accettabili degli insetti, visto come ha reagito l’opinione pubblica alla notizia del via libera da parte dell’UE. Altri esperimenti hanno già dimostrato la capacità di modificare questi tratti organolettici e di aumentare il contenuto proteico di nuovi ceppi di alghe.

La necessità di nutrire una popolazione in crescita

In effetti, la sfida più grande per lo sviluppo commerciale, ha aggiunto Mayfield, non è necessariamente scientifica, tecnica o estetica. È la capacità di scalare la produzione a livello globale. “Non si possono conoscere tutte le sfide di una produzione su scala mondiale prima di averle affrontate”, ha detto Mayfield, “ma il mondo lo ha fatto con gli smartphone, i computer, i pannelli fotovoltaici e le auto elettriche: tutte queste tecnologie presentavano delle sfide e le abbiamo superate per portare queste ‘nuove’ tecnologie su scala mondiale, quindi sappiamo che possiamo farlo con le alghe”. Mayfield ha affermato che la necessità di sistemi alimentari alternativi non è mai stata così urgente, dal momento che la popolazione umana sta aumentando, spingendo le risorse e i sistemi al punto di rottura. “L’unico modo per evitare un futuro davvero buio è iniziare ora la transizione verso un futuro molto più sostenibile, e le alghe come cibo sono una di quelle transizioni che dobbiamo fare”, ha detto.