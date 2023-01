Michael Jackson: Antoine Fuqua dirigerà il biopic

Dopo il successo di Bohemian Rapsody è scoppiato il trend dei biopic musicali, e da poco è stato annunciato un progetto molto atteso dagli appassionati di cinema e musica: stiamo parlando del film su Michael Jackson che sarà diretto da Antoine Fuqua.

La notizia è stata rivelata da Joe Drake di Lionsgate Motion Picture Group, che ha anche annunciato la presenza nel biopic su Michael Jackson dello sceneggiatore John Logan, che ha già lavorato a The Aviator ed a Il Gladiatore. E ci sarà anche il produttore di Bohemian Rapsody Graham King, oltre ai gestori dell’eredità di Michael Jackson John Branca e John McClain.

L’idea di realizzare il film su Michael Jackson è nata nel 2019, quando Graham King ne acquisì i diritti. Le riprese inizieranno entro quest’anno, ma non sono ancora stati annunciati i nomi dei membri del cast. Joe Drake ha detto sul progetto:

Antoine Fuqua è un grande regista, e siamo fortunati ad avere lui come filmmaker per il progetto Michael. Le sue visioni e le sue capacità di lavoro rendereranno questo film indimenticabile.

Mentre Fuqua ha aggiunto:

I primi lavori della mia vita sono stati i video musicali, e combinare musicale e cinema è un qualcosa di profondo che mi appartiene. Non esiste artista più geniale di Michael Jackson, sono stato influenzato dai suoi video per iniziare la mia carriera, e la possibilità di raccontare la sua storia per me è un qualcosa a cui non potevo resistete.