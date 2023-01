Invecchiare: ci fa diventare selettivi

A volte non ci accorgiamo che siamo noi a cambiare e tutte le cose che ci circondano assumono significati e valori diversi. Ciò succede quando diventiamo grandi e invecchiamo. Questo ci fa diventare selettivi, spingendoci a smettere di frequentare certe persone che non sopportiamo più. La vita va vissuta e non va sprecata nel fare cose che non ci piacciono. La crescita ci fa diventare consapevoli delle scelte sbagliate fatte, del tempo perso e delle risorse sprecate. Siamo più stanchi e non vogliamo più stare sempre fra drammi e polemiche. Cose che prima erano fondamentali ora ci sembrano futili, facciamo lo stesso con alcune persone che frequentiamo più per dovere che per volere.

La percezione delle cose e delle persone durante gli anni cambia inevitabilmente. Si forma un bagaglio di esperienze, non vogliamo più accontentarci, ma diventiamo più esigenti. Siamo persone mature abbastanza da riuscire a fare una selezione accurata. Chi supera questa selezione farà parte della nostra vita per sempre.

Anche la scienza conferma che più invecchiamo e più diventiamo selettivi. In Finlandia e a Oxford alcuni studi attestano che quando diventiamo grandi il numero delle persone che ci circondano diminuisce insieme alla tolleranza. Non abbiamo più voglia di perdere tempo e sappiamo cosa vogliamo da un rapporto. Un cambiamento che si innesca nel profondo di noi e che è causato dal nostro vissuto.

Abbiamo imparato il vero valore delle cose e quali sono le relazioni autentiche. Vogliamo tenerci stretti quello che per noi è veramente importante. L’amore, i figli, la famiglia, le amicizie, solo tutto ciò che è vero, il resto va lasciato andare. Resta così una piccola cerchia di compagni fidati, ma almeno saremo sicuri che resteranno per tutta la vita.