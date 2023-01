Inquinamento: le coltivazioni di alghe lo riducono

Secondo un nuovo studio condotto dall’Università dell’Alaska Fairbanks, le capacità di filtrare l’acqua delle alghe d’allevamento potrebbero contribuire a ridurre l’inquinamento marino nelle aree costiere. Il lavoro, pubblicato su Aquaculture Journal, ha analizzato i livelli di carbonio e azoto in due allevamenti di alghe di specie miste nel centro-sud e nel sud-est dell’Alaska, durante la stagione di crescita 2020-21. I campioni di tessuto e di acqua marina hanno mostrato che le specie di alghe possono avere diverse capacità di rimuovere i nutrienti dall’ambiente circostante. “Alcune alghe sono letteralmente come spugne: aspirano e succhiano senza mai saturarsi”, ha dichiarato Schery Umanzor, professore presso il College of Fisheries and Ocean Sciences dell’UAF e autore principale dello studio. “Sebbene il sequestro del carbonio da parte delle alghe abbiano ricevuto la maggior parte dell’attenzione, le alghe sono in realtà molto più efficaci nel mitigare quantità eccessive di azoto rispetto al carbonio”, ha detto Umanzor. “Credo che questa sia una storia davvero sottovalutata”.

L’inquinamento da azoto è causato nelle aree costiere da fattori quali le acque reflue urbane, il deflusso delle acque domestiche o lo smaltimento dei rifiuti della pesca. Può portare a una serie di potenziali minacce negli ambienti marini, tra cui fioriture di alghe tossiche, aumento dell’attività batterica e riduzione dei livelli di ossigeno. Il kelp (la laminaria) coltivata in acque inquinate non dovrebbe essere usato come alimento, ma potrebbe comunque essere uno strumento promettente per la pulizia di queste aree. L’allevamento di kelp è un’industria emergente in Alaska, che si dice possa migliorare la sicurezza alimentare e creare nuove opportunità di lavoro. È stata anche considerata come un metodo su scala globale per immagazzinare il carbonio, che potrebbe essere un modo per ridurre i livelli di quello atmosferico che contribuiscono al cambiamento climatico.

Quale alga è più efficace?

L’analisi dei campioni di tessuto di alga provenienti dagli allevamenti ha determinato che l’alga a nastro (Dictyota dicotoma) è più efficace dell’alga da zucchero (Saccharina latissima), entrambe appartenenti al gruppo delle alghe brune) nell’assorbire sia l’azoto che il carbonio, anche se questa differenza è stata in qualche modo compensata dalla maggiore densità delle foreste di alga da zucchero coltivate. Umanzor avverte che lo studio era limitato a due siti durante una sola stagione di crescita. Attualmente sta elaborando una collezione più ampia di campioni raccolti da sei allevamenti di kelp dell’Alaska per la stagione successiva. “Forse è una funzione della specie, forse del sito, forse del tipo di carbonio e azoto presenti”, ha detto Umanzor. “Ci sarà molto da apprendere in uno studio di follow-up”.