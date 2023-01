Google Stadia: il controller non diventerà un inutile soprammobile, presto avrà una seconda vita

Con la chiusura di Google Stadia, in molti si sono chiesti cosa ne sarebbe stato del controller venduto assieme al dongle necessario per accedere al servizio di cloud gaming. Del resto, di default è compatibile esclusivamente con Stadia, un servizio defunto.

Insomma, si temeva che sarebbe diventato un soprammobile destinato a prendere polvere. La buona notizia è che presto Google rilascerà una patch che permetterà agli utenti di utilizzare il loro controller Stadia come un normale controller Bluetooth, che potrà dunque essere abbinato a smartphone, tablet e laptop.

si legge in una nota pubblicata da Google.

A questo si aggiunge un ultimo regalo da parte del team Stadia: un videogioco chiamato Worm Game che è stato rilasciato per ringraziare la community di giocatori che ha supportato il progetto fin dal lancio. Ricordiamo che tutti gli iscritti al servizio hanno ricevuto un rimborso integrale per tutti i giochi acquistati.

You might have seen one last game arrive on Stadia today. It's a humble 🧡 thanks 💜 for playing from our team.

Find it here: https://t.co/PyAUH181v1

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 13, 2023