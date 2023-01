Tesla, il famoso video della Model X che guida da sola era un falso: “costruito ad arte con diversi ciak”

Un celebre video che mostrava una Tesla Model X guidare in totale autonomia sarebbe in realtà un falso. Lo ha ammesso un manager di Tesla a distanza di anni.

Tesla è stata accusata di aver ingannato i consumatori con un video pubblicitario del 2016 in cui si poteva vedere una Model X guidare da sola per le strade della California, rispettando semafori e parcheggiando in totale autonomia.

A distanza di diversi anni, ora sappiamo che quel video, che era stato a lungo utilizzato per promuovere la funzione Autopilot di Tesla, è in realtà un falso. Lo ha ammesso il direttore della divisione Autopilot di Tesla, Ashok Elluswamy durante un udienza del processo che vede Tesla accusata di aver causato la morte di un automobilista.

Il caso è quello di Walter Huang, ingegnere di Apple morto in un incidente avvenuto nel 2018. Huang si trovava proprio alla guida di una Model X dotata di Autopilot. I familiari di Huang hanno accusato il sistema di essere stato la causa dell’incidente, mentre Tesla ha sostenuto che l’uomo non stesse prestando la giusta attenzione alla guida. La questione verrà giudicata da un tribunale della California.

Ashok Elluswamy ha comunque specificato che il video non era stato pubblicato con l’intenzione di mostrare le reali capacità di Autopilot, ma piuttosto con lo scopo di mostrare le potenzialità che in futuro verranno raggiunte dai sistemi di guida autonoma. Il video, che è stato rimosso da YouTube ma si può ancora vedere qua, era estremamente noto ed è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo. Secondo queste nuove rivelazioni, sarebbe il frutto di diversi ciak e di un accurato lavoro di montaggio e postproduzione. Insomma, di vero non c’era quasi nulla.