Scream 6: foto inedite e dichiarazioni dal nuovo capitolo della saga

Nella città che non dorme mai, nessuno ti sentirà urlare: ecco le foto ufficiali (e qualche dichiarazione del cast rilasciata a Entertainment Weekly) di Scream 6, ennesimo capitolo della nota saga horror che promette, per questa sesta iterazione, alcune novità.

Secondo Courtney Cox, veterano della saga,

Portare Ghostface a New York dona elementi completamente nuovi alla storia. Portare via il personaggio da una cittadina e porlo nel cuore della città che non dorme mai è… più terrificante che mai.

Melissa Barrera afferma che

Sono giovani in fuga, mentre Ghostface li sta ancora cercando, nella città più bella e al contempo più terrificante, perché è così affollata da poter risultare aggressiva.

Non è passato molto tempo dagli avvenimenti del primo film. Più o meno, quel che è passato nella realtà tra l’uscita di questo e della scorsa pellicola [dunque poco più di un anno, NDR]. Dunque il trauma è ancora molto fresco. Una delle mie cose preferite di questo film è che vediamo davvero come gli avvenimenti dello scorso film hanno influenzato i protagonisti. Vediamo come stanno portando quel peso e come lo fanno ognuno in modo diverso.