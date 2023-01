Povertà: il quadro dell’Europa

In Italia 2 cittadini su 5 non riescono a pagare le bollette, mentre il 46% si è impoverito. Uno su tre italiani rinuncia perfino a curarsi.

La corsa al rialzo dell’inflazione non si ferma, i prezzi degli alimenti aumenteranno anche nel corso del 2023. Siamo appena a gennaio che i prezzi della benzina sono cresciuti e le bollette restano salate. Tutto questo succede in Italia e in Europa, nei 27 Paesi membri. Insomma, pare che questi dati dichiarino che la classe media si sta impoverendo sempre di più, fino a scomparire. Il 46% dice di essersi impoverito a causa del carovita 2022. Il 39% teme di impoverirsi di qui alla fine del nuovo anno.

Il 62% dei francesi afferma la riduzione del proprio standard di vita. Dall’altra ci sono gli olandesi e gli austriaci, 33%, e gli svedesi, 24%. In mezzo gli italiani e i tedeschi, il 40%. Un’altra profonda preoccupazione che occupa è la minaccia della povertà e dell’esclusione sociale. Poi ci sono il cambiamento climatico e la guerra in Ucraina.

Il 64% in Italia è un dato alto relativo all’aumento dei cittadini che hanno difficoltà di pagamento delle bollette. Un’altra statistica riporta che il 40% degli italiani ha dichiarato di aver dovuto chiedere un prestito a un parente o a un amico. Il 36% è stato costretto a rinunciare a curarsi per problemi di salute. Il 16% si è rivolto a un’associazione per un pasto o vestiti. Percentuali simili anche in altri 6 Paesi, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.