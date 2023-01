Netflix: ora l’app per iOS è molto più bella e semplice da utilizzare

Lunedì Netflix ha rilasciato un aggiornamento per la sua app iOS che, tra le altre cose, introduce un’interfaccia rinnovata e ottimizzata per gli iPhone. La nuova interfaccia presenta nuove animazioni più fluide, tra cui un affascinante effetto parallasse che può essere attivato muovendo il telefono.

Quando aprirai per la prima volta l’applicazione Netflix per iPhone, noterai subito una nuova scheda di grandi dimensioni. Viene usata da Netflix per promuovere i film e le serie TV appena introdotte sul catalogo e suggerite sulla base dei tuoi gusti personali. La scheda si muove con effetto parallasse utilizzando l’accelerometro dell’iPhone.

Ma questa è solo una parte del redesign: adesso è ancora più facile filtrare i contenuti per categoria, passare da un profilo all’altro o usare la ricerca, indipendentemente dalla sezione dell’app in cui si sta navigando.

Quando si tocca un film o uno spettacolo, la copertina si espanderà per mostrare tutti i dettagli. La scheda Coming Soon è stata ridisegnata e adesso si chiama “What’s New“, in modo da mostrare anche i contenuti raccomandati per l’utente.

Secondo il designer Janum Trivedi, che ha lavorato alla nuova interfaccia per l’app Netflix, il progetto è iniziato nel 2022. “Ho lavorato ad un aggiornamento dell’interfaccia utente per rendere Netflix più fluido, piacevole e pulito. Oggi il frutto di tutto questo lavoro è stato finalmente pubblicato”, ha detto Trivedi su Twitter, che ha anche condiviso un breve video che mostra la nuova interfaccia.

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023