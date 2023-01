La causa della malformazione genitale più comune nei maschi

L’ipospadia è una malformazione congenita dovuta ad un incompleto e anomalo sviluppo dell’uretra e del pene (l’apertura dell’uretra si trova nella parte inferiore del pene anziché sulla parte terminale superiore e una mancata fusione cutanea prepuziale lasciando il glande rimane scoperto). L’allarmante aumento della malformazione genitale nei neonati maschi è probabilmente dovuto a fattori ambientali, come l’esposizione a sostanze tossiche, che alterano la programmazione epigenetica nel pene in formazione. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Science Reports, che ha identificato un legame diretto tra i campioni di tessuto dell’ipospadia e la presenza di alterazioni epigenetiche, ovvero cambiamenti dei fattori e dei processi molecolari intorno al DNA che determinano il comportamento dei geni. Al contrario, le alterazioni epigenetiche non sono state riscontrate in campioni di tessuto penieno prelevati dal prepuzio di bambini sani senza ipospadia, secondo l’analisi condotta dalla Washington State University. “I ricercatori precedenti hanno effettuato analisi approfondite e non hanno trovato alcun tipo di mutazione della sequenza genetica del DNA correlata alla presenza della malattia, quindi c’è sempre stato un grande punto interrogativo sulla sua origine”, ha dichiarato Michael Skinner, autore dello studio e professore di biologia. “Il nostro studio dimostra che l’eziologia della malattia è guidata dall’ambiente attraverso l’epigenetica, piuttosto che da cambiamenti nella sequenza del DNA. Ci dà un quadro più chiaro di ciò che sta accadendo”.

Sebbene la ricerca sia ancora in una fase iniziale di sviluppo, potrebbe portare a una diagnosi più precoce e a una migliore gestione clinica dell’ipospadia, la cui prevalenza è aumentata dell’11,5% negli ultimi decenni, rendendola la malformazione genitale più comune nei neonati maschi. Una potenziale strada da percorrere sarebbe quella di identificare uno specifico biomarcatore epigenetico che potrebbe essere raccolto con un semplice tampone sulla guancia dai genitori di un bambino per determinare la probabilità che il neonato sviluppi un’ipospadia. Una domanda importante che rimane da risolvere è quale sia il fattore ambientale (cioè i tossici) che promuove le alterazioni epigenetiche che causano l’ipospadia.

La causa potrebbe essere un farmaco per aiutare le donne in gravidanza

Un potenziale colpevole citato dai ricercatori nello studio è un farmaco chiamato dietilstilbestrolo (DES), usato alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60 per alleviare le ultime fasi della gravidanza. “Non c’è mai stata una vera e propria prova che aiutasse la gravidanza, ma in seguito i medici hanno iniziato a riscontrare gravi effetti sullo sviluppo dei bambini. L’ipospadia era uno dei problemi”, ha detto Skinner. “Purtroppo, poiché i cambiamenti epigenetici causati da farmaci come questo e altri tossici ambientali sono epigeneticamente ereditabili, spesso vengono trasmessi da una generazione all’altra dopo la loro assunzione. Nel tempo, gli effetti dannosi possono persistere e diffondersi”. Un altro dato interessante emerso dallo studio è che i campioni di tessuto con casi lievi di ipospadia presentavano un grado maggiore di alterazioni epigenetiche rispetto ai campioni di tessuto con versioni più gravi della malattia. “Ciò suggerisce che le cellule con alterazioni epigenetiche molto gravi probabilmente stanno morendo e non sopravvivono, mentre in un caso lieve di ipospadia ci sono molte cellule malate ancora vive”, ha detto Skinner. “Questo ci dà nuove indicazioni su come il controllo epigenetico influisce sullo sviluppo dei tessuti”.