The Mandalorian 3: trailer della nuova stagione

Torna The Mandalorian su Disney+ con l’attesa terza stagione, disponibile dal primo marzo: ecco il trailer ufficiale in versione originale e la prima sinossi. Nel cast di questa stagione Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Le riprese di The Mandalorian 3 si sono svolte con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

Recentemente, lo showrunner Jon Favreau ha dichiarato:

Con la televisione siamo fortunati a non dover comprimere le cose in un’ora e mezza o due ore. Possiamo raccontare storie in maniera più lenta. E così come Dave Filoni sta lavorando su Ahsoka, posso informarvi del fatto che sto scrivendo la quarta stagione di The Mandalorian. Voglio comprimere ad un paio di personaggi la storia da raccontare ambientata in quel mondo, ed anche dare l’opportunità d’inserire qualcuno di nuovo.

La serie sarà in continuity con The Book of Boba Fett, presentando anche un personaggio, nuovo, interpretato da Christopher Lloyd. In The Mandalorian 3 vedremo il ritorno di Giancarlo Esposito come Moff Gideon, Carl Weathers che fa Greef Karga, e Katee Sackhoff come Bo-Katan.

Questa la prima, laconica sinossi ufficiale:

I viaggi del mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Una volta era un cacciatore di taglie solitario, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a guidare la galassia in una direzione distante dal suo passato oscuro. Ilmandaloriano incontrerà nuovi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grugu proseguono il loro viaggio.

