Sailor Moon Cosmos: ecco il trailer del film in uscita a giugno

Ecco il trailer di Sailor Moon Cosmos, il film d'animazione diviso in due parti che chiuderà la saga che ha riadattato il popolare manga.

Online è stato pubblicato il trailer di Sailor Moon Cosmos: il film, per una storia che sarà divisa in due parti, distribuite in Giappone il 9 ed il 30 giugno. Questi film porteranno a chiudere con la saga di Sailor Moon, arrivata alla sua quinta e ultima stagione.

Ecco il trailer.

Nel filmato possiamo vedere l’introduzione delle Sailor Starlights, la cui identità segreta Sulla Terra è quella dei membri del gruppo musicale Three Lights. Si tratta di personaggi molto attesi, considerando che sono character che fanno parte della saga finale di Sailor Moon.

Toei Animation si sta occupando della supervisione del progetto assieme a Studio Deen. Ricordiamo che Pretty Guardian Sailor Moon Crystal è una serie anime realizzata per il ventesimo anniversario del franchise di Sailor Moon, con l’idea di creare un adattamento più fedele al fumetto originale realizzato da Naoko Takeuchi. La serie ha debuttato con i suoi due primi archi narrativi nel 2014, proseguendo nel 2015, arrivando ad un totale di 26 episodi.

Per quanto riguarda la distribuzione in Italia di Sailor Moon Cosmos è possibile che sarà Netflix ad occuparsene, considerando che la piattaforma ha già portato nel nostro Paese Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film.