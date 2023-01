Power Rangers: le immagini ed il video dello special di Netflix per i 30 anni della serie

Attraverso Entertainment Weekly sono state rivelate le prime immagini dello special di Netflix per i 30 anni dei Power Rangers, e successivamente ComicBook Nation ne ha proposto il primo video. Sarà un evento ancora più particolare, considerando che da pochi mesi è scomparso uno dei grandi protagonisti della saga, ovvero Jason David Frank.

Ecco il video.

Qui sotto trovate le immagini.

Il titolo dello speciale è Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, e porterà di nuovo nel franchise i Power Rangers originali blu e nero: stiamo parlando di David Yost e Walter Emanuel Jones. Ad essi si uniranno Catherine Sutherland, Steve Cardenas, Karan Ashley, e Johnny Yong Bosch, che sono stati rispettivamente i Power Rangers rosa, rosso, giallo e nero.

Emanuel Jones ha dichiarato:

La nostra famiglia di Power Rangers continua la sua corsa. Tutti insieme abbiamo lanciato il franchise, ed è stato surreale ritrovarci sul set 28 anni dopo.

In Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always i personaggi se la dovranno vedere con una minaccia dal passato, ed in mezzo ad una crisi globale saranno chiamati ancora una volta a dover essere gli eroi protagonisti. Ispirati dal mantra “una volta Ranger, per sempre Ranger”, Once & Always ricorda a tutti ancora una volta che diventare un Power Ranger rende parte di una famiglia per l’eternità. Lo special arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 19 aprile.

Ricordiamo anche che la piattaforma streaming Netflix sta lavorando ad un reboot del franchise, dopo che già nel 2017 è stato distribuito un lungometraggio con Bryan Cranston.

Ci sarà un tributo a Jason David Frank?

Ed a proposito di Power Rangers per sempre, ci si chiede come verrà omaggiato Jason David Frank all’interno dello special. L’anno scorso l’attore non era certo del suo futuro nel franchise, soprattutto per quanto riguardava la possibilità di lavorare al reboot in lavorazione per Netflix. Ecco le sue parole:

Sul reboot di David Yost posso dire che ci sono solo dei rumor, e che rimangono tali. Ora sto lavorando su The Legend Of The White Dragon, e non voglio coprire i miei tatuaggi. Ho 49 anni, ho fatto abbastanza per i Power Rangers, e ho adorato tutto. Ma con ciò che sta succedendo, con delle persone che non vogliono partecipare alla reunion non so dire se ci potrà essere.

Ricordiamo che Jason David Frank è stato l’originale Power Ranger verde, divenuto bianco nella seconda e terza stagione. Jason David Frank è stato anche il Power Rangers Zeo, ed il Red Turbo Ranger in Power Rangers Turbo, e nel 2004 è divenuto il Black Dino Ranger. Jason David Frank è morto lo scorso 20 novembre a causa di un suicidio.