Virgin Orbit: la missione non va a buon fine

Purtroppo la missione di Cosmic Girl non ha avuto successo. Il Boeing 747-400 N744VG non è andato a buon fine. Tutta colpa di un’anomalia dopo il lancio del razzo LauncherOne, questo non ha consentito la messa in orbita dei nove satelliti dal payload della missione. Parliamo della missione da Spaceport Cornwall, l’aeroporto di Newquay, scelto come base nel Regno Unito per la missione “Start Me Up”.

Il razzo LauncherOne aveva 9 satelliti a bordo di appartenenza a diversi clienti. Questi ultimi sono stati SpaceForge per studi, altri per UK defence cubesats e uno con un global navigation satellite sperimentale fissato parzialmente da ESA. Nella diretta in live streaming di Virgin Orbit si è annunciato il problema nel corso della messa in orbita da Chris Relf. I dettagli devono essere ancora resi disponibili e noti, speriamo sia fatto al più presto.

L’episodio è stato seguito da tante persone che hanno comprato i biglietti con lo scopo di seguire il decollo. La vendita dei biglietti è stata davvero veloce e sorprendente. Da citare uno dei festival musicali più conosciuti come quello di Glastonbury. In numerosi sono venuti dalla Cornovaglia e oltre, sono giunti malgrado le condizioni meteorologiche avverse nella parte meridionale dell’Inghilterra.