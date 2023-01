The Mandalorian 3: ecco il poster della terza stagione

Ecco il poster di The Mandalorian 3, la terza stagione della serie TV Disney+ in uscita a marzo. Il trailer arriverà a brevissimo.

Attraverso Twitter è stato rivelato il poster di The Mandalorian 3, a farlo è stato Asad Ayas, Presidente della sezione Marketing per i Walt Disney Studios. Assieme all’immagine è stato annunciato che il trailer di The Mandalorian 3 farà il suo debutto durante l’NFL Wild Card Game.

Ecco il poster in cui vediamo il mandaloriano di Pedro Pascal assieme a Grogu, intento a combattere in una movimentata battaglia.

Le riprese di The Mandalorian 3 si sono svolte con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

Di cosa parlerà nello specifico la serie non è ancora dato a sapere, ma sarà naturalmente in continuity con The Book of Boba Fett, presentando anche un personaggio, nuovo, interpretato da Christopher Lloyd. In The Mandalorian 3 vedremo il ritorno di Giancarlo Esposito come Moff Gideon, Carl Weathers che fa Greef Karga, e Katee Sackhoff come Bo-Katan.

Nella seconda stagione ha fatto anche il suo debutto Rosario Dawson con il suo personaggio Ahsoka Tano, che sarà protagonista di uno spin-off in uscita durante l’anno. The Mandalorian 3 farà il suo debutto su Disney+ l’1 marzo.