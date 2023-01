Il Xiaomi 13 Ultra arriverà un po’ più tardi di quanto si immaginasse?

Lo scorso mese, gli smartphone Xiaomi 13 sono stati ufficialmente lanciati in Cina. Secondo le principali indiscrezioni, i dispositivi debutteranno a livello globale in occasione della MWC del prossimo mese.

La line-up attualmente si dirama nella versione base Xiaomi 13 e nel Xiaomi 13 Pro. Tuttavia, in molti si aspettano che la serie verrà presto estesa anche con una versione ancora più potente, cioè il Xiaomi 13 Ultra, un dispositivo di fascia alta pensato sia per il mercato cinese che per quello globale.

In molti davano per scontato che anche l’inedito Xiaomi 13 Ultra sarebbe stato presentato durante l’evento di Xiaomi che si terrà in occasione del Mobile World Congress, ma sembra che non sarà così. Secondo Digital Chat Station, sia la serie OPPO Find X6 che l’Honor Magic5 verranno lanciate poco dopo il Capodanno cinese, il 22 Gennaio. Data la durata delle celebrazioni, entrambe le linee dovrebbero debuttare a metà-fine febbraio.

Tuttavia, il leaker è convinto che il Xiaomi 13 Ultra verrà lanciato in una data successiva e dunque molto più in là nel tempo. Dunque, le versioni occidentali del Xiaomi 13 e 13 Pro verranno mostrate a Barcellona, mentre per la versione Ultra (inedita anche in Cina) bisognerà aspettare ancora un po’. Quanto? Sempre secondo DCS, almeno in Cina il lancio potrebbe essere previsto per fine marzo. Non sappiamo se il debutto avverrà simultaneamente anche nel resto del mondo.

Al momento, le informazioni disponibili sul Xiaomi 13 Ultra suggeriscono che potrebbe avere una configurazione a quattro fotocamere con una fotocamera principale Sony IMX989 da 50 megapixel e sensore da 1 pollice. Tutte e quattro le fotocamere potrebbero avere l’autofocus PDAF e la fotocamera principale potrebbe offrire anche il gimbal. Non ci sono dubbi sulla presenza dello Snapdragon 8 Gen 2, inoltre ci si aspetta fino a 16 GB di RAM LPDDR5x e 500 GB/1 TB di storage UFS 4.0.