Avere forti legami sociali può migliorare la salute

Una nuova ricerca, dell'University of Kent, ha esaminato come i rapporti sociali siano correlati alla salute e al benessere psicologico

Il tempo che le persone trascorrono con la loro famiglia ne avrebbe migliorato la salute, secondo una nuova ricerca. Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università del Kent, della Nottingham Trent University (NTU) e dell’Università di Coventry, ha utilizzato i dati autodichiarati di oltre 13.000 persone in 122 Paesi, raccolti durante la prima ondata della pandemia COVID-19. I sondaggi hanno valutato la forza del legame delle persone con le cerchie sociali più strette, come la famiglia e gli amici, e con gruppi più ampi, come il rapporto con il proprio Paese, il governo e l’umanità. Sono stati misurati anche i comportamenti sanitari legati alla pandemia e la salute e il benessere mentale delle persone. I risultati mostrano che solo il legame con la famiglia, piuttosto che con altri gruppi, è legato all’assunzione di comportamenti positivi che possono migliorare la salute; in questo caso, gli esempi includevano il lavarsi le mani, l’indossare una maschera e la distanza sociale. Ad esempio, il 46% delle persone con forti legami familiari si lavava le mani almeno “spesso”, rispetto al 32% di coloro che non avevano un forte legame con la famiglia. Inoltre, il 54% delle persone non legate alla famiglia ha dichiarato di non aver mai indossato una maschera. Le persone legate da un forte legame sono molto più rappresentate tra quelle che adottano comportamenti salutari. Nonostante le persone con forti legami familiari costituissero solo il 27% dell’intero campione, esse costituivano il 73% di coloro che prendevano le distanze sociali, il 35% di coloro che si lavavano le mani e il 36% di coloro che indossavano una “spesso” la mascherina.

Lo studio ha anche rilevato che avere forti legami sia con le cerchie sociali più strette che con i gruppi allargati è associabile a una migliore salute e ad un migliore benessere mentale. È importante notare che maggiore è il numero di gruppi con cui le persone hanno legami forti, maggiore è il loro impegno nei comportamenti salutari e migliore è il loro benessere psicologico, con meno ansia e depressione.

La ricerca suggerisce, inoltre, che i sistemi sanitari potrebbero ridurre la dipendenza dai trattamenti farmaceutici utilizzando la prescrizione sociale per sostenere gli individui che non hanno questi legami nella loro vita. I risultati dello studio, che ha incluso un’ampia gamma di Paesi come Bangladesh, Brasile e Perù, hanno implicazioni per affrontare gli effetti negativi sulla salute fisica e mentale da una prospettiva globale. Lo studio va oltre le competenze degli approcci tradizionali della psicologia, raggiungendo un’ampia fascia di popolazione globale.

Meglio pochi ma buoni

L’antropologa dell’Università del Kent, dott.ssa Martha Newson, ha dichiarato: “Questa ricerca parla del bisogno universale di appartenenza, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo ritenuto così importante includere un campione veramente eterogeneo proveniente da tutto il mondo. Ovunque ci si trovi nel mondo, le altre persone sono importanti per noi. Abbiamo scoperto che avere molti gruppi è importante per incoraggiare comportamenti migliori per la salute, compreso il legame con gruppi astratti come il proprio Paese o il governo, ma il nucleo più importante di tutti è rappresentato dagli amici più stretti e la famiglia, gruppi che probabilmente riconosciamo come importanti fin dall’inizio della storia umana”.

Il dottor Bahar Tunçgenç, docente di psicologia presso la Scuola di Scienze Sociali dell’NTU, ha aggiunto: “Nei momenti di agitazione, come durante i disastri, le crisi sociali o le pandemie, i nostri legami sociali possono essere fondamentali per ricevere sostegno. Ci rivolgiamo alle persone di cui ci fidiamo e con cui ci identifichiamo per decidere quale linea d’azione intraprendere. Ecco perché gli stretti legami con la famiglia – le persone con cui molti di noi condividono eventi importanti della vita e da cui imparano – possono promuovere comportamenti sani. Allo stesso tempo, avere forti legami sociali – per quanto astratti o distanti possano essere – è fondamentale per promuovere la salute mentale. La nostra ricerca mostra che i legami sociali stretti e quelli estesi offrono diverse fonti di sostegno e direzione”.

La dottoressa Valerie van Mulukom, assistente del Centro per la fiducia, la pace e le relazioni sociali dell’Università di Coventry, ha dichiarato: “In Occidente tendiamo a pensare a noi stessi come a individui che devono sopravvivere e conquistare il mondo da soli. La nostra ricerca dimostra che, in realtà, gli esseri umani sono animali sociali, che traggono beneficio e dipendono dalle loro comunità in più modi. In tempi difficili questo aspetto è ancora più evidente. È consigliabile che le politiche governative tengano conto di questi bisogni e meccanismi psicologici e coinvolgano le autorità locali e le organizzazioni di base per ottenere la massima efficienza e il massimo benessere in caso di calamità”.