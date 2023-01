Glass Onion – Knives Out: Daniel Craig parla di Benoit Blanc

Benoit Blanc è certamente un personaggio enigmatico. Ma in Glass Onion – Knives Out, secondo capitolo della saga ideata da Rian Johnson, capiamo qualche cosa in più riguardo alla sua, molto misteriosa, vita. In questo video ufficiale Netflix Daniel Craig e Rian Johnson ci raccontano come sono arrivati a creare personaggio così sfaccettato.

Dopo “Cena con delitto – Knives Out”, una nuova indagine coinvolge il detective Benoit Blanc (Daniel Craig), che in Grecia è alle prese con un complicato mistero e stravaganti sospettati. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) ha invitato i suoi più cari amici sulla sua isola privata, ma quello che sembrava un paradiso terrestre si è rivelato molto diverso. C’è un cadavere, e Blanc dovrà scoprire chi ha le mani sporche di sangue…

La pellicola, diretta come la precedente da Rian Johnson, vede nel cast anche Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, nonché alcuni camei illustri, come quello di Angela Lansbury. Dopo il debutto nei cinema il 23 novembre, il film arriverà in esclusiva su Netflix, dal 23 dicembre.

Sequel diretto del capitolo precedente, si tratta di un vero e proprio giallo deduttivo in stile Agatha Christie, con un investigatore eccentrico quanto ispirato che si ritrova ad affrontare un caso inaspettato e singolare. Il precedente film vantava un’altra caratteristica del genere: un cast corale di personaggi eterogenei che comprendeva, in quel caso, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

