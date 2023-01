Pianeti: come vederne la parata a occhio nudo

Gennaio è il mese ideale per gli astronomi dilettanti e professionisti. Il 2023, nel suo inizio, è perfetto per l’osservazione dei pianeti del Sistema Solare. Attualmente cinque pianeti sono visibili a occhio nudo. Proprio a gennaio Saturno e Venere saranno al centro della scena. Dal 18 al 24 gennaio saranno visibili insieme, in basso, sopra l’orizzonte a Sud/Ovest al tramonto del Sole. Il 23 gennaio saranno in congiunzione. La notte successiva saranno separati e raggiunti da una falce di luna sull’orizzonte sudoccidentale.

La Luna, entro il 25 gennaio si troverà sopra Saturno e Venere. Per gennaio 2023 i cinque pianeti del Sistema Solare visibili a occhio nudo sono Marte, Giove, Saturno, Venere e Mercurio. Questi pianeti sono visibili di solito sulla Terra per gran parte dell’anno. Quando sono troppo vicini al Sole, invece, non sono visibili. Mercurio, non solo per le sue piccole dimensioni, è difficile da individuare per la sua vicinanza alla nostra stella. Raro invece è che i cinque pianeti siano visibili nella stessa notte. Insomma, dicembre 2022 e gennaio 2023 sono mesi ideali per gli skywatcher, gli osservatori del cielo. Un periodo poetico dell’anno per immortalare la volta celeste nel suo più grande fascino semplicemente a occhio nudo.