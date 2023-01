Carburanti: Antitrust riceve esposto da Codacons

Sul fronte dei prezzi carburanti Codacons lancia una nuova offensiva inviando un esposto all’Antitrust. Il Codacons sottolinea anche che i prezzi di benzina e gasolio stanno salendo eccessivamente, il diesel arriva a 2,5 euro al libro in autostrada. Ecco perché il Codacons ha aperto una pratica per possibile cartello anticoncorrenza nel settore carburanti.

Chiediamo al Governo di estendere gli ambiti di applicazione della legge 231 del 2005 che vieta gli aumenti eccessivi dei prezzi al dettaglio nel settore agroalimentare, introducendo lo stesso principio anche al comparto dei carburanti e definendo in modo certo e preciso il “prezzo anomalo”, ossia la percentuale massima di aumento dei listini oltre la quale scatta l’illecito sanzionabile in base alle leggi dello Stato. Vogliamo capire se all’interno della filiera dei carburanti ci siano cartelli, accordi o altre strategie vietate dalla legge tese a far salire immotivatamente i listini di benzina e gasolio alla pompa.