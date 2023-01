Cani: la razza più intelligente

È assai arduo valutare l’intelligenza umana, lo è anche per quella canina. Uno studio ha sottoposto 1.002 cani a test cognitivi per esaminare la capacità canina nel risolvere i problemi. L’analisi ha riguardato anche la comprensione dei gesti umani, la capacità a copiare il comportamento dell’uomo, la memoria e il ragionamento logico.

Tra i cani partecipanti c’erano i Border collie che hanno avuto buoni risultati quasi in ogni test. A superare tutti però ci sono i Malinois belga. Questa razza è ideale per fiutare il crimine e risolvere i problemi. Cani da pastore e retriever ottengono punteggi alti nei compiti comportamentali diretti dall’uomo. Comunque sia i punteggi cognitivi di alcuni cani vanno al di là di ciò che ci si potrebbe aspettare da loro. Lo studio svolto avverte che i cani presi in esame non rappresentano tutta la popolazione canina. Danno però un contributo importante a livello di comportamento in relazione alla razza dei cani.

La maggior parte delle razze aveva i propri punti di forza e di debolezza. Ad esempio, il Labrador Retriever era molto bravo a leggere i gesti umani, ma non così bravo nella capacità di risoluzione dei problemi spaziali. Alcune razze, come lo Shetland Sheepdog, hanno ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test.

