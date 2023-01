Marlowe: il trailer del film sul detective con Liam Neeson

Ecco il trailer di Marlowe, il film con Liam Neeson in uscita a febbraio, incentrato sul detective ideato da Raymond Chandler.

Il detective Marlowe è tornato, e questa volta a interpretarlo ci sarà Liam Neeson. Da poco è stato diffuso il trailer del lungometraggio che verrà distribuito il 15 febbraio. Nel film è presente anche l’interprete Diane Krueger.

Ecco il trailer di Marlowe.

Nella storia Philip Marlowe viene ingaggiato per andare alla ricerca dell’ex amante di una ricca donna, che è anche figlia di una star del cinema. Nel lungometraggio ci saranno Diane Krueger nei panni della ricca donna, e comparirà anche Jessica Lange.

Liam Neeson interpreterà il personaggio dei romanzi di Raymond Chandler, per una sceneggiatura realizzata da William Monahan, mentre la regia è di Neil Jordan, che ha precedentemente diretto il thriller Greta, Byzantium, e The Brave One.

Lo stesso regista ha dichiarato:

Per me è stato un privilegio il poter lavorare con Liam Neeson nel centesimo film della sua prolifica carriera. Il Marlowe di Raymond Chandler è un ruolo che era destinato a interpretare. Vedere prendere vita la sceneggiatura di William Monahan è stato un qualcosa di entusiasmante, e questo è stato possibile grazie alla presenza di Diane Kruger, Jessica Lange, Alan Cumming, Danny Huston e Daniela Melchior.

