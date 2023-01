JUNG_E: il trailer del film di fantascienza Netflix del regista di Train to Busan

Yeon Sang-ho, autore di “Hellbound” e “Train to Busan”, ha tirato fuori un altro film suggestivo che verrà distribuito direttamente su Netflix: stiamo parlando di JUNG_E, lungometraggio fantascientifico e distopico di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Ecco il filmato.

Nel film troviamo la Terra che è stata devastata da drastici cambiamenti climatici, con l’umanità migrata verso nuovi rifugi nello spazio, dove da decenni è in corso una guerra civile. Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) diventa una mercenaria e stratega militare, ma una missione fallita la riduce in stato vegetativo. Sarà così che la Kronoid, una società per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale per scopi militari, cerca di creare un perfetto robot da combattimento clonando il suo cervello. A 35 anni di distanza Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn), la figlia di Jung-yi, partecipa a questa iniziativa come direttrice della ricerca per il progetto JUNG_E. Dopo limitati progressi, nonostante i tanti tentativi di clonaggio e simulazione, Kronoid abbandona la ricerca per lanciare un altro progetto, ma Seo-hyun scopre i loro piani e cerca di salvare JUNG_E.

JUNG_E verrà distribuito sulla piattaforma streaming Netflix il 20 gennaio.

Ecco tutti i film e le serie TV in uscita a gennaio su Netflix: