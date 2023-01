Jane: dal 14 aprile su Apple TV+ la serie ispirata alla dottoressa Jane Goodall

Apple TV+ ha annunciato oggi la data d’uscita di “Jane“, la nuova serie per famiglie e bambini, composta da dieci episodi, ispirata al lavoro della dottoressa Jane Goodall e nata da un’idea del vincitore dell’Emmy JJ Johnson (“Dino Dana”, “Endlings”, “Lo scrittore fantasma”), Sinking Ship Entertainment e il Jane Goodall Institute. “Jane” farà il suo debutto il 14 aprile su Apple TV+.

Ava Louise Murchison (“Reacher”) interpreta Jane Garcia, un’ambientalista in erba di 9 anni che cerca di salvare animali in via di estinzione. Usando la sua potente immaginazione, Jane, insieme ai suoi migliori amici David, interpretato da Mason Blomberg (“Shameless”), e lo scimpanzé Greybeard sarà protagonista di mirabolanti avventure per aiutare a proteggere gli animali selvatici in tutto il mondo perché, secondo il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: “Solo se capiamo, ci importerà. Solo se ci teniamo, li aiuteremo. Solo se li aiutiamo, potranno essere salvati”. Il cast include anche Tamara Almeida (“Secrets at the Inn”), Dan Abramovici (“Wayne”), l’esordiente Jazz Allen e Sam Marra (“Stumptown”).

Sono entusiasta di questa opportunità e del rapporto con Apple e Sinking Ship. Il programma ‘Jane’ infonde un messaggio di speranza e ricorda ai bambini che l’ambiente è qualcosa di cui tutti dobbiamo preoccuparci, ispirandoli insieme ai loro genitori a fare la differenza.

ha affermato la dott.ssa Jane Goodall.

Da Sinking Ship Entertainment, “Jane”, è una serie live-action/CGI ideata da JJ Johnson, che è partner della compagnia e produttore esecutivo insieme a Christin Simms, Blair Powers, Matt Bishop e Andria Teather del Jane Goodall Institute. “Jane” segna la seconda serie Apple Original prodotta da Sinking Ship Entertainment, unendosi alla serie vincitrice del Daytime Emmy Award “Lo scrittore fantasma”.

La crescente offerta di serie e film originali pluripremiati per bambini e famiglie su Apple TV+ comprende anche straordinarie proposte per tutte le età, come “Supersorda”, “La nostra piccola fattoria”, “Anatra e Oca”, “Pigna e Pony”, “Fraggle Rock: Ritorno alla grotta” e “Professione spia” della Jim Henson Company; la serie vincitrice del Peabody Award e dell’Emmy “Acquasilente”, “Helpsters” di Sesame Workshop, “Wolfboy e la fabbrica del tutto” della HITRECORD di Joseph Gordon-Levitt e Bento Box Entertainment, “I tuoi amici Sago Mini”, il candidato al Children & Family Emmy Award “Ciao, Jack! Che spettacolo la gentilezza” di Jack McBrayer e Angela C. Santomero, “Snoopy nello spazio”, la serie candidata al Daytime Emmy Award, “Le avventure di Snoopy”, “Mettiamoci in moto Otis!”. Tra le proposte live-action ci sono “Ambra Chiaro” di Bonnie Hunt, “Un passo alla volta”, “Le ragazze del Surf” e “La vita secondo Ella”. In questa rosa sono inclusi anche gli speciali dei Peanuts e di WildBrain, tra cui “Le piccole cose contano, Charlie Brown”, “Snoopy presenta: la scuola di Lucy”, “A mamma (e papà) con amore”, “Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy” e “Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta Terra”, l’evento televisivo vincitore del Daytime Emmy Award basato sul libro best-seller del New York Times e TIME Best Book of the Year di Oliver Jeffers.

