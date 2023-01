Cani: in Alaska il primo autobus che trasporta gli amici a quattro zampe

Forse non ci crederai, ma in un piccolo paesino alcuni cani salgono sull’autobus ogni mattina, proprio come gli umani.

Skagway è una minuscola cittadina in Alaska con appena 1200 abitanti che si estende su una superficie di 24 chilometri quadrati. Sebbene sia poco conosciuta, esiste una coppia che ha reso la città famosa: Mo Thmpson e Lee, suo marito. I due hanno fondato la Mo Mountain Mutts, un’azienda di autobus che prende a bordo i cani degli abitanti e li porta in luoghi dai paesaggi splendidi per avventure filmate e condivise su TikTok e altri social media. Il loro profilo è diventato molto popolare, raggiungendo quasi 1,3 milioni di follower e 29 milioni di “mi piace“.

Mo ha avuto l’idea di portare a passeggio i cani di alcune persone, e grazie al passaparola il numero di clienti a quattro zampe è aumentato. A quel punto, la donna e il marito Lee hanno deciso di acquistare un autobus usato da un’azienda locale che impiegano ogni giorno della settimana per portare da 20 a 40 cani a fare passeggiate nella natura. Per evitare che i proprietari e i loro cani si incontrassero in un luogo preciso, i Thompson hanno escogitato un modo più semplice e carino: passare a prenderli direttamente a casa loro. Inoltre, offrono anche servizi accessori come gite in barca, campeggio e addestramento.

In una scena simile a quella di un autobus scolastico, i cani vengono prelevati casa per casa. Alcuni vengono accompagnati dai loro proprietari con il guinzaglio, mentre altri sono più indipendenti e aspettano pazientemente il mezzo. Quando l’autobus arriva, ogni cane viene accolto con gioia dai suoi compagni di viaggio. Dopo essere arrivati alla meta, tutti scendono e iniziano a correre e giocare. Tuttavia, Mo mantiene il motore acceso in modo che, se qualche cane vuole riposarsi o si sente freddo, possa rifugiarsi in un luogo caldo. Per assicurare il benessere dei suoi clienti scodinzolanti, la donna fornisce anche abbondante acqua fresca e snack durante il tragitto.