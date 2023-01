Vikings: Valhalla – Stagione 2 da oggi su Netflix

Oggi, 12 gennaio, è arrivato sulla piattaforma streaming Vikings: Valhalla – Stagione 2, la serie tratta da Vikings che ne amplia l’universo narrativo. Al centro del telefilm c’è la storia di alcuni tra i più importanti vichinghi mai esistiti.

Ecco il trailer.

Questa è la descrizione della piattaforma:

Braccati e in fuga, i nostri leggendari eroi vichinghi devono mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi scandinavi. Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter).

