Persone altamente sensibili sono anche narcisisti vulnerabili

Gli studiosi hanno ipotizzato che le persone altamente sensibili nel trasformare la loro personalità negativa in positiva possano maturare un senso di specialità unica. L’importante è capire se l’alta sensibilità di queste persone sia distinta dal narcisismo o se ne faccia parte. Durante gli studi svolti pare che essere altamente sensibili e narcisisti vulnerabili si rifletta con una personalità nevrotica e introversa. Le persone altamente sensibili avrebbero un’eccessiva sensibilità verso stimoli non sociali, mentre i narcisisti vulnerabili più in relazione al proprio “io”.

A livello clinico è stata importante la scoperta del fatto che le persone altamente sensibili abbiano tratti narcisisti. In altre parole significa che gli individui ipersensibili non mostrano in genere sfumature narcisiste, Alcuni, però, che hanno una fragilità interiore potrebbero sviluppare aspetti di narcisismo fondati sulla vulnerabilità.

Pensare di essere una persona fragile potrebbe portare il soggetto ad adottare strategie di narcisismo di regolazione del sé. Tali strategie sarebbero volte a idealizzare problemi della propria personalità, a nascondere questi dagli altri. Oppure a condividerli solo con quelli che appartengono alla stessa comunità sensibile. Tutto ciò porterebbe al ritiro sociale e a rafforzare l’idea di essere temporalmente diversi. Alla fine scatterebbe una mentalità focalizzata nella cura di sé particolarmente autolesionista a lungo termine.