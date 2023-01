Lockwood & Co. – Il trailer italiano della serie soprannaturale di Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso il trailer di Lockwood & Co., la serie TV che mostra le avventure di giovani adolescenti capaci di fronteggiare fantasmi e figure soprannaturali. Il telefilm arriverà sulla piattaforma il 27 gennaio.

Ecco il trailer.

Questa è la descrizione della serie TV:

A Londra, dove i più bravi cacciatori adolescenti di fantasmi si cimentano di notte in combattimenti pericolosi contro spettri letali, tra le tante agenzie specializzate in questa attività ne spicca una senza fini commerciali e non controllata da adulti. Si tratta di una piccola startup gestita da due ragazzini da poco affiancati da una giovane con straordinari poteri paranormali, un trio di ribelli destinato a risolvere un giallo che cambierà il corso della storia: Lockwood & Co.