I Goonies 2: Ke Huy Quan vorrebbe fare il film ma manca ancora l’idea giusta

Ke Huy Quan ha trovato un momento della carriera particolare in cui sta raccogliendo consensi e nuove grandi partecipazioni. L’attore ha parlato nei giorni scorsi subito dopo la cerimonia dei Golden Globes 2023, durante la quale si è portato a casa un premio come migliore attore non protagonista, dichiarando che avrebbe voglia di fare I Goonies 2, ma che manca ancora l’idea giusta.

Ecco le sue parole:

Lo farei il secondo film se uscisse fuori una sceneggiatura che avesse il valore del film originale. Stasera è con noi il grande Steven Spielberg, e penso che tutti vorremmo chiedergli di realizzare I Goonies 2. Abbiamo provato per trent’anni a fare questa cosa, e ho desiderato molto che si arrivasse a farlo perché è stato il mio film di lancio, ed avrei voluto ritornare a percorrere quella strada. Nel frattempo sono state scritte diverse sceneggiature, e nessuna tra queste ha prodotto qualcosa per cui valesse la pena ritornare sul set. Perciò non so se ci sarà mai un I Goonies 2, ma se ce ne fosse l’opportunità vorrei tornare a interpretare Data.

Qualche mese fa Ke Huy Quan è tornato sul set de I Goonies ed ha così raccontato quell’esperienza:

Sono tornato per la prima volta nello stage 16 dopo 36 anni. Questo posto è dove abbiamo filmato la scena dei pirati ne I Goonies. Per me è stato emozionante. Tutti i miei ricordi nella squadra de I Goonies sono tornati a galla. Un aspetto divertente da ricordare è il fatto che il pavimento di questo stage si apre ed è profondo 12 metri.

E per quanto riguarda i vari script su I Goonies 2, Adam F. Goldberg, il creatore di The Goldbergs, ha rivelato qualche mese fa di aver lavorato in segreto per nove anni al soggetto de I Goonies 2, e che avrebbe dovuto incontrare il regista Richard Donner. L’incontro era previsto per marzo 2020, ma l’arrivo della pandemia ha impedito che questo meeting si concretizzasse. E successivamente lo stesso Donner è deceduto.