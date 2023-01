Bayonetta 3, update 1.2.0 disponibile: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Bayonetta 3 si aggiorna con l’arrivo della corposa patch 1.2.0 che corregge numerosi bug e problemi per migliorare l’esperienza di gioco, oltre ad introdurre tutta una serie di modifiche che riguardano il combat system. Tra le novità introdotte da quest’ultimo aggiornamento spicca senza dubbio la riduzione del livello di difficoltà proposto da molti dei livelli di Niflheim. Le variazioni si applicano ad ogni modalità da Casual ad Esperto e includono estensioni dei limiti temporali e un aumento del numero di vite a disposizione dei giocatori.

Inoltre, per quanto concerne il combattimento, è stata modificata la finestra temporale della parata, che ora segue in maniera molto più precisa. Allo stesso modo, è stata aggiunta un’animazione ulteriore all’effetto del Witch Time, rendendolo più facile da eseguire e più efficace. Infine, le armi “Simoon”, “Tartarus” e gli attacchi caricati di Viola ora possono continuare a mantenere la carica, anche se schivati o bloccati e quando si equipaggiano gli accessori “Infernal Communicator” e “Pulley’s Butterfly” per evocare Devils e Butterflies, ora è possibile annullare il movimento di evocazione schivando o bloccando.

Se volete saperne di più, a questo indirizzo trovate le note complete.

Annunciato nel 2017, Bayonetta 3 vede la Strega di Umbra unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus di seminare morte e distruzione. Il gioco ha ottenuto un enorme successo di critica e pubblico, tanto da esser persino considerato uno dei più migliori capitoli della saga.

Bayonetta 3 è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

