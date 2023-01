Api: approvato in America il primo vaccino

Approvato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), è stato sviluppato dalla società biotecnologica statunitense Dalan Animal Health. Si tratta del primo vaccino al mondo per le api da miele, i più utili insetti esistenti. Il vaccino si presenta sotto la forma di batteri morti mescolati al cibo consumato dalle api operaie.

Il vaccino viene quindi digerito e trasferito alle ghiandole che producono pappa reale per le regine. La gelatina viene ingerita dalla regina, così frammenti del vaccino vengono trasferiti alle sue ovaie e sviluppano uova. Essendo state esposte ai batteri inattivi, le larve in via di sviluppo emergono dalle loro uova con immunità contro American Foulbrood. Questa è una malattia che può essere disastrosa per gli alveari. Una volta che le spore infettive entrano in un alveare uccideranno le giovani larve. Queste da morte diffonderanno le spore infette al resto degli alveari, decimando la colonia di api.

Questo è un entusiasmante passo avanti per gli apicoltori, poiché ci affidiamo a un trattamento antibiotico che ha un’efficacia limitata e richiede molto tempo ed energia per essere applicato ai nostri alveari. Se siamo in grado di prevenire un’infezione nei nostri alveari, possiamo evitare trattamenti costosi e concentrare la nostra energia su altri elementi importanti per mantenere le nostre api sane.

Trevor Tauzer, proprietario di Tauzer Apiaries e membro del consiglio della California State Beekeepers Association

Le api, oltre a essere utili al miele, lo sono anche per l’impollinazione alimentare. Un terzo del cibo consumato negli Stati Uniti proviene da colture impollinate dalle api mellifere. Ecco perché la situazione è allarmante!