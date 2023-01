Amazon Prime anche per gli acquisti fuori da Amazon: la rivoluzione parte negli USA

Negli Stati Uniti il servizio Buy with Prime è finalmente disponibile per tutti i clienti Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha messo il suo servizio eccellente a disposizione di centinaia di rivenditori terzi.

I clienti iscritti a Prime potranno beneficiare dei loro vantaggi anche quando effettuano acquisti sulla rete di negozi online partner di Amazon. Buy with Prime dà diritto ad un’esperienza di checkout comoda e istantanea: basta inserire le proprie credenziali Amazon, senza bisogno di inserire nuovamente sull’e-commerce che si sta utilizzando i dati della carta di credito e l’indirizzo di spedizione.

Ma questo è il minimo. Buy with Prime estende le spedizioni Prime a centinaia di e-commerce terzi. Gli utenti americani potranno quindi fare shopping fuori da Amazon ottenendo gli stessi vantaggi che otterrebbero sull’e-commerce di Bezos: spedizioni gratuite e rapidissime, politiche di reso generose e ovviamente un servizio di assistenza impeccabile.

Per scoprire se un e-commerce terzo aderisce al programma, basterà cercare il logo Buy with Amazon Prime durante il checkout. Per il momento questa novità riguarda esclusivamente gli americani e non sappiamo se in futuro il servizio verrà esteso anche in Europa e in Italia.