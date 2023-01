Oceani, il surriscaldamento delle acque ha decimato i parassiti marini

La scomparsa di questi organismi non è un risultato positivo, anzi. E' una notizia che gli scienziati definiscono "preoccupante" per gli ecosistemi

Oltre un secolo di esemplari di pesce conservati offrono un raro sguardo sulle tendenze a lungo termine delle popolazioni di parassiti. Una nuova ricerca dell’Università di Washington mostra che i parassiti dei pesci sono diminuiti drasticamente dal 1880 al 2019, un periodo di 140 anni in cui l’estuario del Puget Sound – il loro habitat e il secondo più grande degli Stati Uniti continentali – si è riscaldato in modo significativo. Lo studio, pubblicato in Proceedings of the National Academy of Sciences, rappresenta il più grande e lungo insieme di dati sull’abbondanza di parassiti della fauna selvatica. Il risultato di questa ricerca evidenzia che i parassiti potrebbero essere particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. “In genere si pensa che il cambiamento climatico farà prosperare i parassiti, che vedremo un aumento delle epidemie con il riscaldamento globale”, ha detto l’autrice principale Chelsea Wood, professoressa di scienze acquatiche e della pesca dell’UW. “Per alcune specie di parassiti questo può essere vero, ma i parassiti dipendono dagli ospiti e questo li rende particolarmente vulnerabili in un mondo che cambia e in cui il destino degli ospiti viene riscritto”.

Mentre alcuni parassiti hanno un’unica specie ospite, molti altri viaggiano tra più specie. Le uova vengono trasportate in una specie ospite, le larve emergono e infettano un altro ospite e l’adulto può raggiungere la maturità in un terzo ospite prima di deporre le uova. Per i parassiti che si affidano a tre o più specie ospiti durante il loro ciclo vitale – tra cui più della metà delle specie di parassiti identificate nei pesci del Puget Sound – l’analisi dei campioni di pesce ha mostrato un calo medio, nel numero di esemplari, dell’11% per decennio. Delle 10 specie di parassiti che erano completamente scomparse entro il 1980, nove si affidavano a tre o più ospiti.

Brutta notizia per gli ecosistemi

Sebbene i parassiti incutano timore o disgusto, soprattutto a chi li associa a malattie proprie, dei propri figli o dei propri animali domestici, il risultato è una notizia preoccupante per gli ecosistemi, ha detto Wood. “L’ecologia dei parassiti è davvero agli albori, ma ciò che sappiamo è che quelli dal ciclo vitale più complesso (due o più ospiti) probabilmente svolgono un ruolo importante nello stimolare lo scambio di energia attraverso le reti alimentari e nel sostenere i predatori all’apice della catena alimentare”, ha detto Wood.

Lo studio di Wood è tra i primi a utilizzare un nuovo metodo per far riemergere informazioni sulle popolazioni di parassiti del passato. Mammiferi e uccelli sono conservati con la tassidermia, che conserva i parassiti solo su pelle, piume o pelliccia. Gli esemplari di pesci, rettili e anfibi, invece, vengono conservati in un fluido, che preserva anche i parassiti che vivevano all’interno dell’animale al momento della sua morte. Lo studio si è concentrato su otto specie di pesci che sono comuni nelle collezioni dei musei di storia naturale. La maggior parte proveniva dalla UW Fish Collection del Burke Museum of Natural History and Culture. Gli autori hanno sezionato con cura gli esemplari di pesce conservati e poi hanno identificato e contato i parassiti all’interno prima di restituire gli esemplari ai musei. “Ci è voluto molto tempo. Non è certo per i deboli di cuore”, ha detto Wood. “Mi piacerebbe mettere questi pesci in un frullatore e usare una tecnica genomica per rilevare il DNA dei parassiti, ma i pesci sono stati conservati con un liquido che distrugge il DNA. Quindi abbiamo fatto solo della normale parassitologia”. Tra i parassiti multicellulari trovati c’erano artropodi, o animali con esoscheletro, tra cui i crostacei, e quelli che Wood descrive come “vermi solitari incredibilmente belli”: i Trypanorhyncha, le cui teste sono armate di tentacoli ricoperti di uncini. In totale, il team ha contato 17.259 parassiti, di 85 tipi, da 699 esemplari di pesce.

Per spiegare il declino dei parassiti, gli autori hanno preso in considerazione tre possibili cause: l’abbondanza della specie ospite nel Puget Sound, i livelli di inquinamento e la temperatura della superficie dell’oceano. La variabile che meglio ha spiegato il declino dei parassiti è stata la temperatura della superficie del mare, che è aumentata di 1 grado Celsius (1,8 gradi Fahrenheit) nel Puget Sound dal 1950 al 2019. “Questo studio dimostra che nel Puget Sound si sono verificate diminuzioni importanti di parassiti. Se questo può accadere in un ecosistema ben studiato come questo, dove altro potrebbe accadere?”. Ha detto Wood. “Spero che il nostro lavoro ispiri altri ecologi a pensare ai loro ecosistemi focali, a identificare i giusti campioni da museo e a verificare se queste tendenze sono uniche del Puget Sound o se si stanno verificando anche in altri luoghi”.

“Il nostro risultato richiama l’attenzione sul fatto che le specie parassite potrebbero essere in pericolo”, ha aggiunto Wood. “E questo potrebbe significare cose brutte per noi: non solo meno vermi, ma anche meno funzioni ecosistemiche determinati dai parassiti da cui, quindi, dipendiamo”.