Elon Musk perde 200 miliardi di dollari, il Guinness dei primati infierisce: è record mondiale

Il Guinness World Records si fa beffe di Elon Musk, fondatore e CEO di Tesla e SpaceX. Nel 2022 ha polverizzato 200 miliardi di dollari, perdendo il titolo di uomo più ricco del mondo per guadagnarne un altro: «è l’uomo che ha perso più soldi nella storia dell’umanità», sentenzia l’autorità mondiale in materia di record.

Insomma, mai nessuno nella storia aveva decurtato la sua ricchezza personale – in valori assoluti – di così tanti miliardi. Storia diversa se prendiamo i valori relativi: la storia è piena di iper-paperoni che sono finiti in disgrazia, bruciando completamente il loro patrimonio. Basti pensare agli anni della bolla delle dotcom, ma anche alla storia più recente di Sam Bankman-Fried, magnate delle criptovalute finito in disgrazie e passato dall’essere uno dei più giovani under 30 a diventare miliardario a diventare ad avere un patrimonio virtualmente nullo.

Elon Musk continua a passarsela relativamente bene. La sua ricchezza personale è stimata attorno ai 140 miliardi di dollari (la maggior parte dei quali in azioni Tesla e dunque soggetti a volatilità). Alla fine del 2022 Elon Musk ha perso il titolo di uomo più ricco del mondo, cedendo scettro e corona al magnate della moda Bernard Arnault.

In precedenza, il record nella categoria largest loss of personal fortune era detenuto dall’investitore giapponese Masayoshi Son, che nel 200 aveva perso 56,6 miliardi di dollari in poco tempo.