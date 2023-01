The Bad Batch 2 è approdata su Disney Plus, ecco cosa c'è da sapere prima di vederla e a che punto eravamo arrivati.

Sebbene Andor abbia concluso la sua prima stagione alla fine di novembre, la prossima serie di Star Wars con nuovi episodi è arrivata su Disney+ solo a gennaio. Sebbene le serie animate di Star Wars abbiano una base di fan enorme e ardente, creano un po’ di confusione per i fan meno coinvolti. Star Wars: The Bad Batch 2 è uno pseudo-spinoff e successore spirituale della lunga serie animata Star Wars: The Clone Wars.

The Bad Batch segue un gruppo disordinato di clone trooper che erano immuni all’Ordine 66 e si uniscono di fronte alla caduta della Repubblica. Qui, abbiamo compilato una guida rapida e pratica con tutto ciò che dovete sapere prima di avventurarvi nella visione della seconda stagione di The Bad Batch.

Chi sono i cattivi? Coloro che hanno visto The Clone Wars potrebbero ricordare l’introduzione di Clone Force 99, noto anche come Bad Batch (Dee Bradley Baker), nell’ultima stagione della serie. Il Bad Batch è essenzialmente una squadra di forze speciali all’interno dell’Esercito della Repubblica di clone troopers. Ogni membro del Bad Batch è un clone con tratti unici e stravaganti.

Hunter è un leader duro che si dedica a mantenere Clone Force 99 al sicuro e insieme. Wrecker è un enorme carro armato sul campo di battaglia e un orsacchiotto ovunque. Tech è un po’ un secchione, utilizza le sue capacità tecniche per salvare la truppa in diverse occasioni. Echo è un clone che è stato ricostruito con parti di droidi, che gli conferiscono abilità speciali. Infine, Omega (Michelle Ang) è la giovane sorella che Bad Batch adotta con riluttanza all’inizio della serie prima che capiscano perché è speciale. La serie segue le loro avventure come una sorta di benevolo gruppo di mercenari mentre affrontano anche le conseguenze emotive dell’Ordine 66. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Quando è ambientata The Bad Batch 2?

The Bad Batch 2 si svolge durante i momenti finali di Revenge of the Sith e The Clone Wars, circa 10 anni prima degli eventi di Obi-Wan Kenobi e Solo in mezzo al caos immediato dell’Ordine 66. Il protocollo faceva parte dell’elaborato piano malvagio dell’Imperatore Palpatine per rivolgere i cloni contro la Repubblica e verso l’Impero. All’insaputa dei Jedi o dei cloni stessi, ai clone trooper fu impiantato un chip di modifica comportamentale che li mise contro i Jedi e la Repubblica quando Palpatine creò effettivamente la prima generazione di stormtrooper.

La prima stagione di The Bad Batch si apre con un avvincente cambio di prospettiva sull’evento quando un giovane Caleb Dume (Freddie Prinze Jr.) di Star Wars: Rebels incontra il Bad Batch proprio prima dell’Ordine 66, solo per averne paura.

Mentre The Bad Batch è misteriosamente non influenzato dall’Ordine, tutti i cloni passano dall’essere alleati fidati a simboli del terrore, lasciandoli a capire perché sono unici, cosa sta succedendo alla galassia e quale sia il loro posto nella battaglia in corso.

Dove era finita la prima stagione? Se non è già chiaro, i cloni sono una parte importante di The Bad Batch. Parte di ciò che i fan adoravano di The Clone Wars era la sua esplorazione della storia non raccontata dei clone trooper, e The Bad Batch 2 raddoppia su questa premessa.

Il finale della prima stagione ha visto la distruzione dell’impianto di clonazione di Kaminoan ma la sopravvivenza di uno dei suoi leader, Nala Se.

Mentre i cloni e gli assaltatori si evolvono nel corso dell’Impero, sappiamo dalla trilogia sequel e dal ritorno di Palpatine che l’Impero rimane interessato alla clonazione per vari scopi. La stagione 2 di The Bad Batch esplorerà ramificazioni ancora più oscure della tecnologia.

Per quanto riguarda gli stessi Bad Batch, il finale si è in gran parte incentrato sul drammatico confronto con il loro ex fratello Crosshair, l’unico membro della Clone Force 99 a cadere preda dell’Ordine 66 e a rivolgersi all’Impero. Sebbene tutti siano usciti illesi dal combattimento, Crosshair segue gli ordini in modo mortale. È probabile che Crosshair rimarrà una minaccia incombente nella stagione 2 mentre The Bad Batch diventa più invischiato con i ribelli.

Un cambio di missione

Una curiosità interessante di The Bad Batch è che alcune sue parti sono ispirate ai film di guerra classici come I cannoni di Navarone e La sporca dozzina, il cast di personaggi di The Bad Batch 2, come anticipato, hanno ciascuno le proprie stranezze che derivano dalle rispettive abilità. Hunter ha abilità sensoriali alla Matt Murdoch, Wrecker è grande e forte, Tech è un genio del computer e Crosshair è un tiratore incredibile. Echo era un personaggio preferito dai fan di The Clone Wars che fu inizialmente ucciso durante l’assedio di The Citadel. Tuttavia, la trama che coinvolge The Bad Batch ha rivelato che era stato tenuto in vita dai Separatisti per analizzare il suo cervello. Ora potenziato come cyborg, Echo sceglie di dire addio alla 501a Legione e si unisce al Bad Batch.

Il punto di svolta per la squadra avviene dopo che hanno rintracciato Saw Gerrera (Andrew Kishino), un combattente per la libertà che ha servito al fianco della Repubblica durante le Guerre dei Cloni.

Saw ha iniziato a sviluppare il movimento ribelle che avrebbe guidato in Andor e Rogue One: A Star Wars Story, e Bad Batch scopre che gli “insorti” che sono stati mandati a uccidere sono semplicemente rifugiati. Mentre Hunter, Wrecker, Tech ed Echo scelgono di abbandonare il loro dovere, Crosshair mantiene la sua lealtà all’Impero.

Quindi chi sono i nemici e gli alleati? A differenza degli altri cloni che si sono rivoltati contro i loro leader Jedi, The Bad Batch non hanno i chip inibitori che li costringono a seguire ciecamente gli ordini. Tuttavia, Crosshair ha un chip potenziato da Tarkin, che affina solo le sue abilità e lo mette contro i suoi compagni di squadra. The Bad Batch ottiene un nuovo membro della loro squadra sul loro pianeta natale di Kamino quando salvano Omega (Michelle Ang), un giovane clone femminile il cui corredo genetico è diverso dagli altri replicanti di Jango Fett. Nel corso della stagione, Omega si dimostra un degno membro della squadra con le sue abilità uniche.

La stagione riunisce anche The Bad Batch con il Capitano Rex, che è sfuggito all’Impero dopo aver aiutato a salvare Ahsoka Tano (Ashley Eckstein) alla fine di The Clone Wars. Rex aiuta The Bad Batch a rimuovere i chip che erano stati inseriti con la forza in essi e li presenta al compagno clone fuggitivo Gregor (che sarebbe diventato l’alleato di Rex in Rebels). Con un futuro incerto nella galassia sotto il dominio imperiale, il Bad Batch inizia ad accettare lavori saltuari per il mercenario Trandoshan Cid (Rhea Perlman). Cid potrebbe affermare di essere “dentro per i soldi”, ma è un’ex informatrice Jedi senza amore per l’Impero.

Cosa potete aspettarvi da The Bad Batch 2?

Gran parte della prima stagione di The Bad Batch ha seguito due fili della trama: il gioco del gatto e del topo di Clone Force 99 con il loro ex fratello, Crosshair, e il mistero della loro nuova sorellina, Omega. Dopo che Omega è sfuggita alla cattura da cacciatori di taglie e stormtrooper in tutta la galassia, Bad Batch ha finalmente scoperto di essere un clone inalterato di Jango Fett, rendendola essenzialmente la sorella di Boba Fett.

Non sappiamo ancora cosa significherà il DNA di Omega per il futuro, ma è destinato a essere un punto focale della trama che durerà per l’intera serie.

Inoltre, coloro che hanno seguito le varie serie televisive di Star Wars probabilmente si aspettano cameo da tutto il canone. The Bad Batch presentava diversi cameo nella sua prima stagione con personaggi che hanno avuto origine in The Clone Wars come le sorelle Martez e Cad Bane (Corey Burton), così come personaggi che hanno avuto origine in live-action come Fennec Shand (Ming-Na Wen). È improbabile che questa tendenza si fermi con la seconda stagione, costruendo un universo cinematografico per fan devoti e guidando i nuovi nel materiale di Star Wars più vecchio e meno conosciuto.

Il 2023 promette di essere un anno imponente per il franchise di Star Wars su Disney+, con Ahsoka, Skeleton Crew, The Acolyte, Visions Stagione 2 e The Mandalorian stagione 3 che andranno in onda entro il prossimo anno. Tuttavia, i fan non hanno dovuto aspettare troppo a lungo per tornare nell’universo, poiché la seconda stagione di The Bad Batch 2 ha iniziato a trasmettere nuovi episodi il 4 gennaio con una premiere in due parti.

Come la prima stagione, la stagione 2 di The Bad Batch è composta da 16 episodi e si concluderà entro il 29 marzo.

The Bad Batch 2 ha avuto un percorso interessante per diventare una serie. Mentre una trama in quattro parti su un gruppo d’élite di clone troopers con mutazioni genetiche (tutte doppiate da Dee Bradley Baker) era stata pianificata per una sesta stagione di The Clone Wars, la cancellazione dello show ha finito per accantonare la trama. Una storia incompiuta dell’arco è stata inclusa nell’uscita in Blu-Ray della stagione Netflix The Lost Missions, ma l’arco è stato completato nella sua interezza per la settima stagione trasmessa su Disney+ nel 2020. Dopo la conclusione di The Clone Wars, i piani sono stati fatti dal creatore della serie Dave Filoni per uno spin-off ufficiale.

In un suo modo strano, The Bad Batch sembra un ritorno ai classici programmi televisivi degli anni ’70 e ’80: spettacoli di genere settimanali come Kung-Fu, The Incredible Hulk o The A-Team. Sebbene il contenuto e persino il genere dei singoli episodi possano cambiare, la maggior parte delle storie segue uno schema familiare. Alla squadra di mercenari viene assegnata una missione da Cid (Rhea Perlman) o Phee (Wanda Sykes), che li catapulta in un familiare pastiche di genere.

È una struttura simile a quella di The Mandalorian. Ci sono punti in cui quegli echi sono molto pronunciati. Ad esempio, il nono episodio della stagione, The Crossing, trova gli eroi incaricati di trasportare un minerale volatile attraverso una pericolosa superficie del pianeta, proprio come in The Believer. Per essere onesti con The Bad Batch 2, la serie è attenta a evitare l’imitazione diretta, e The Crossing è meno evidente nei suoi omaggi a The Wages of Fear e Sorcerer rispetto a The Believer. Tuttavia, rimane familiare.

Narrativamente, è interessante chiedersi come l’Impero sia passato da un esercito di cloni a un esercito di coscritti, così come cosa sia successo a quei soldati che hanno prestato servizio con tanta lealtà.

Tematicamente, si basa sulla rielaborazione di George Lucas delle Guerre dei Cloni come metafora dell’intervento americano in Iraq o in Afghanistan.

Con i recenti ritiri americani dall’Iraq e dall’Afghanistan, cosa succede ai veterani di quei conflitti? L’America sta rispettando i suoi obblighi nei confronti di coloro che hanno prestato servizio?

The Bad Batch sembra capirlo. Dei 14 episodi proiettati, i tre migliori si staccano dalla struttura della squadra in missione per esplorare l’ascesa dell’Impero. Due di loro, The Solitary Clone e The Outpost, si concentrano sull’ex membro del team Crosshair (anche Baker), che si è separato dal gruppo e ha affermato la sua lealtà all’Impero. Il terzo, The Clone Conspiracy, crea un mistero su cui il team indaga nell’episodio successivo, Truth and Consequences.

Questi episodi servono a ritirarsi dai cliché familiari della narrativa dell'”eroe errante” per esplorare uno spazio interessante nella sequenza temporale di Star Wars, mentre l’esercito di cloni di Attack of the Clones lascia il posto agli assaltatori imperiali dell’originale trilogia Star Wars.

È un momento di grande instabilità politica, mentre l’universo passa da una forma di governo all’altra. È un avvincente aggancio tematico e narrativo, costruito attorno a un’interessante lacuna nella continuità di Star Wars.

Questi sono temi inebrianti e ambiziosi per una serie animata ambientata nell’universo di Star Wars, ma The Bad Batch li affronta in modi seri e avvincenti. Ripetutamente nel corso della stagione, i clone trooper si chiedono cosa accadrà loro dopo la fine della guerra contro i Separatisti. Ironia della sorte, questi dibattiti sono più puntuali e avvincenti negli episodi che non presentano gli stessi Bad Batch, concentrandosi invece su personaggi che possono effettivamente cambiare e crescere.

The Bad Batch 2 spesso sembra due serie tv molto diverse prese in un tiro alla fune. Il primo è un’avventura episodica su un gruppo di fuorilegge disordinati disegnati in generale che vagano attraverso una varietà di omaggi banali ma affettuosi alle classiche narrazioni d’avventura polpose. La seconda è una meditazione più ponderata sul modo in cui le società scartano casualmente i soldati che hanno dato così tanto per la causa quando diventa politicamente opportuno.