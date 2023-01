Sedici anni fa Apple presentava il primo iPhone, cambiando per sempre il mondo

09—Gen—2023 / 11:51 AM

Sedici anni fa veniva presentato il primo iPhone, segnando la nascita di una nuova categoria di prodotti e dando l’inizio alla rivoluzione degli smartphone. Da quel giorno le abitudini dei consumatori sono state stravolte e il telefono ha iniziato ad essere un accessorio onnipresente nelle nostre vite, con conseguenze importantissime sul modo in cui comunichiamo con gli altri e accediamo ai contenuti online.

Il 9 gennaio 2007, Steve Jobs, co-fondatore di Apple, presentò al Macworld di San Francisco il primo iPhone, che sarebbe stato messo in vendita il 29 giugno dello stesso anno. Da allora, l’iPhone è diventato uno dei prodotti più iconici e rivoluzionari della storia della tecnologia. «Apple oggi ha reinventato il telefono», aveva detto all’epoca.

Oggi, 16 anni dopo la presentazione del primo iPhone, la linea di telefoni iPhone di Apple è ancora una delle più popolari al mondo e ha contribuito a ridefinire il modo in cui ci connettiamo con il mondo che ci circonda. Anche se il primo iPhone potrebbe sembrare obsoleto rispetto ai modelli attuali, per l’epoca era un dispositivo rivoluzionario. Vi basti pensare che vi vollero ben tre anni prima che Apple decidesse di introdurre modifiche sostanziali al design dei suoi telefoni. Il primo restyling completo, infatti, arrivò solamente quattro anni dopo, con l’iPhone 5 (all’epoca presentato come lo smartphone più sottile al mondo).

Era il primo telefono ad avere un display touchscreen completamente interattivo e uno dei primi telefoni ad integrare una serie di funzionalità, come la navigazione in internet, la riproduzione di musica e video, la fotocamera e il GPS, tutte in un unico dispositivo.