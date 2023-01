Qual è il minerale più raro della Terra?

Siamo quasi abituati alla bellezza del quarzo, che è il minerale più comune sulla Terra, ma qual è il più raro? I minerali sono sparsi ovunque sul nostro pianeta, nella ghiaia o nella sabbia o sottoforma di gemme nascoste. Secondo la U.S. Geological Society, i minerali sono elementi o composti presenti in natura che sono inorganici, cioè non contengono carbonio. Ogni tipo di minerale presenta un ordine nella sua struttura interna e ha una composizione chimica unica. La forma dei cristalli di un minerale e le sue altre proprietà fisiche possono variare. Il minerale più raro sulla Terra è la kyawthuite. Si conosce un solo cristallo, trovato nella regione di Mogok, in Myanmar. Il database dei minerali del Caltech lo descrive come una piccola gemma (1,61 carati) di colore arancione intenso che l’Associazione mineralogica internazionale ha riconosciuto ufficialmente nel 2015.

Al secondo posto la rarissima painite

l secondo minerale più raro esistente è la painite, che si presenta sotto forma di cristalli esagonali di colore rosso intenso (anche se ci sono alcune eccezioni rosate). Sebbene la painite sia oggi più facilmente reperibile rispetto al passato, questo minerale è ancora raro e la sua struttura chimica lo rende una sorta di enigma scientifico. Nel 1952, il collezionista e commerciante di gemme inglese Arthur Pain acquistò due cristalli porpora in Myanmar, secondo George Rossman, professore di mineralogia al CalTech, che ha condotto ricerche sulla painite fin dagli anni ’80 e che mantiene un ampio database di tutti i campioni che ha analizzato al microscopio. Pain pensava che i cristalli fossero rubini, di cui la regione è famosa, ma a sua insaputa erano in realtà qualcosa di molto più raro. La painite (che ha assunto il cognome di Arthur) viene talvolta rinvenuta insieme a rubini e altre pietre preziose. Questo spiega perché Pain pensò che i cristalli fossero rubini quando e li donò al British Museum nel 1954 per ulteriori studi. Un altro campione di painite proveniente dal Myanmar è emerso nel 1979 e, fino al 2001, questi tre cristalli erano gli unici esemplari di painite conosciuti al mondo.

Il primo cristallo di painite scoperto, noto come painite #1, è stato successivamente analizzato da Rossman. Il suo ultimo studio su questo raro cristallo è stato pubblicato nel 2018 sulla rivista Mineralogical Magazine . Grazie a questa ricerca, Rossman ha determinato quali elementi compongono la painite. Con la spettroscopia infrarossa, la radiazione infrarossa viene utilizzata per identificare gli elementi in base al modo in cui assorbono, riflettono ed emettono la luce. Rossman ha anche scoperto che c’era un errore nella composizione chimica originariamente determinata dagli scienziati del British Museum. Mentre avevano identificato correttamente alluminio, boro, calcio e ossigeno, mancava l’elemento zirconio. Un’altra cosa che Rossman ha scoperto è che cosa conferisce alla painite la sua tonalità rossastra: ha tracce di vanadio e cromo che la fanno apparire ingannevolmente come un rubino. Ma cosa rende la painite così rara? Innanzitutto, si trova solo in Myanmar, ma la vera ragione sta nella sua formazione. La painite è un cristallo borato, cioè contiene boro. Il boro ha notoriamente difficoltà a legarsi con lo zirconio. Infatti, la painite è l’unico minerale in cui i due sono stati trovati legati in natura. Anche se la ragione non è ancora chiara, lo zirconio e il boro non sono stati trovati insieme in concentrazioni significative, come ha detto Rossman. Si pensa anche che questi elementi non siano molto stabili insieme rispetto ad altri elementi con cui potrebbero legarsi.

Perché il Myanmar?

Rossman ha un’idea del perché la painite e tante altre gemme, come la kyawthuite, si trovino in Myanmar. Quando l’antico supercontinente Gondwana (è un supercontinente che si ritiene sia esistito per circa 370 milioni di anni) iniziò a dividersi circa 180 milioni di anni fa, l’India si insinuò a nord e si scontrò con l’attuale Asia meridionale. La pressione e il calore della collisione formarono un tesoro di rocce, molte delle quali gemme. Egli ritiene che il boro presente nella painite, e in altri minerali di borato, possa provenire da mari poco profondi intorno alla massa terrestre appena formata. Rossman si è fatto inviare molti cristalli sospettati di essere painite per identificarli. Alcuni sono rimasti nascosti in bella vista per decenni, poiché spesso erano nascosti in sacchi di gemme grezze o nelle mani di commercianti e collezionisti che li hanno identificati erroneamente.

La painite adatta alla gioielleria di lusso è difficile da trovare ed è valutata fino a 60.000 dollari al carato, ha detto Rossman. Ciò che determina il prezzo può essere soggettivo, ma meno difetti ci sono, meglio è. Va notato che ci sono preoccupazioni etiche riguardo all’estrazione in Myanmar, famoso anche per altre gemme e per esemplari di minuscole creature preistoriche intrappolate nell’ambra. Alcune aziende di gioielleria si rifiutano di acquistare gemme estratte in questo paese per questo motivo e alcuni scienziati si rifiutano di studiare esemplari provenienti da questo paese. La painite è oggi più comune di un tempo. Nel 2005 sono iniziati a comparire numerosi cristalli, e la maggior parte di esse si trova oggi nelle regioni di Wet Loo e Therein Taung, in Myanmar.