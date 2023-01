Consapevolezza: simile ai farmaci nel combattere la depressione

Gli esercizi di consapevolezza possono essere efficaci quanto i farmaci antidepressivi in casi di disturbi d’ansia. Un approccio utile per trattare queste condizioni

Uno studio ha messo in atto tecniche di riduzione dello stress basate sulla consapevolezza contro l’escitalopram, inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina per 8 settimane. Quest’ultima è un antidepressivo gold standard. Il programma di consapevolezza prevedeva lezioni di persona di due ore e mezza una volta alla settimana. Inoltre, c’erano 45 minuti di esercizi quotidiani a casa.

Gli antidepressivi possono essere utili nel trattare l’ansia, ma non funzionano per tutti. Inoltre, i programmi di consapevolezza non erano mai stati confrontati con un farmaco antidepressivo. Per i programmi di consapevolezza è previsto un maggior tempo e impegno nella riuscita rispetto all’assunzione di farmaci. Questo cambia da persona a persona.

Il nostro studio fornisce prove per medici, assicuratori e sistemi sanitari per raccomandare, includere e fornire rimborsi per la riduzione dello stress basata sulla consapevolezza come trattamento efficace per i disturbi d’ansia. È importante notare che, sebbene la meditazione di consapevolezza funzioni, non tutti sono disposti a investire tempo e sforzi per completare con successo tutte le sessioni necessarie e fare pratica regolare a casa, il che migliora l’effetto. Inoltre, è probabile che la consegna virtuale tramite videoconferenza sia efficace, purché vengano mantenuti i componenti dal vivo, come i periodi di domande e risposte e le discussioni di gruppo.

Elizabeth Hoge, psichiatra della Georgetown University di Washington, DC