The Last of Us: showrunner e creatore parlano dell’adattamento

La serie tv ispirata al celebre videogioco The Last of Us sta per giungere sui teleschermi (su HBO Max negli Stati Uniti e su Sky e NOW in Italia) e la campagna promozionale è ricca di dichiarazioni di Craig Mazin e Neil Druckmann, rispettivamente showrunner e ideatore del videogioco originale, che hanno adattato il tutto per la tv.

Secondo Craig Mazin,

Il modo per “rompere la maledizione dei videogiochi [adattati cinematograficamente, NDR]” è adattare la miglior storia mai scritta per un videogioco in maniera non superficiale, ma approfondita. La parte facile deriva dal fatto che avevamo a disposizione quella che nella mia opinione è la miglior storia mai narrata in un videogioco. Il trucco sta nell’amare il materiale di riferimento. Amare i personaggi, le relazioni tra di loro, la storia, il mondo in cui vivono, tutti i piccoli dettagli. Comprenderli. Poi un altro vantaggio è stato avere al fianco Neil [Druckmann] così ero tranquillo che non avrei potuto “rompere” nulla, dato che lui era lì [a supervisionare, NDR] e poi lui ha amato il processo di adattamento. Non ne era spaventato. A volte ho discusso con lui riguardo al riproporre le cose nello stesso modo perché venivo dal punto di vista del fan, ma il punto è comprendere il materiale di partenza e amarlo, è essenziale. Tutto il resto è cinico calcolo e probabilmente non funzionerebbe.

La serie, stando a quanto riportato, coprirà l’intera storia del primo videogioco, e una probabile seconda stagione narrerà gli avvenimenti del secondo capitolo, ma, anche se all’interno della serie ci sarà spazio per approfondimenti sul mondo ideato da Druckmann, l’idea non è quella di inventare spin-off o storie non presenti nei videogiochi.

Non abbiamo intenzione di raccontare storie al di fuori dell’adattamento di quelle dei videogiochi. Non cadremo nello stesso problema di Game of Thrones, dato che [The Last of US] Part II non si chiude lasciando le cose in sospeso.

afferma Druckmann, a cui fa eco Mazin con il suo “non amo i filler”.

Dunque, la serie si chiuderà con la seconda stagione e non andrà in direzione dell’altalenante narrativa di un altro show di punta HBO come il citato Trono di Spade, o di un titolo tematicamente affine come The Walking Dead. A meno che… nel frattempo non sia annunciato un terzo videogioco della saga, che fra chissà quanti anni potrebbe divenire, eventualmente, una terza stagione.

Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

